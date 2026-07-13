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Трамп анонсировал обращение к нации на неназванную тему

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 13 июля, объявил, что выступит с обращением к нации в 21:00 по восточному времени (04:00 17 июля по московскому времени — прим. «ВМ»).

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 13 июля, объявил, что выступит с обращением к нации в 21:00 по восточному времени (04:00 17 июля по московскому времени — прим. «ВМ»).

— Президент Трамп выступит с обращением к нации в четверг вечером в 21:00 по восточному времени (04:00 17 июля по московскому времени — прим. «ВМ»), — написал американский лидер в своей соцсети Truth Social.

8 июля во время выступления на саммите НАТО в Анкаре Дональд Трамп назвал себя целью Ирана номер один, из-за чего его «может не стать». Глава Белого дома отметил, что понимает вероятность покушения, но заявил, что перспектива гибели его не пугает. 10 июля американский лидер рассказал, что приказал бомбить Иран с невиданной силой, если с ним что-то случится.

10 июля СМИ сообщили, что Израиль передал США разведывательную информацию, которая свидетельствует о новом плане Тегерана по устранению Дональда Трампа. Журналисты подчеркнули, что эти данные могут привести к дальнейшей эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Также они напомнили, что власти Ирана неоднократно заявляли о намерении отомстить Трампу за ликвидацию командующего силами специального назначения КСИР Касема Сулеймани в 2020 году.

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