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С 15 июля в Ростовской области разрешат охоту на сурков и косуль

На сурков и косуль разрешат охотиться в Ростовской области с 15 июля.

Источник: Комсомольская правда

Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области опубликовало на официальном сайте информацию о сроках охоты на отдельные виды млекопитающих в сезоне 2026−2027 годов. Так, в июле можно будет охотиться на двух видов животных.

С 15 июля по 30 сентября 2026 года разрешена добыча сурка-байбака. В период с 15 июля по 15 августа можно охотиться на взрослых самцов косули европейской.

В августе перечень разрешенных к добыче видов расширится. Так, с 1 августа 2026 года по 31 марта 2027 года разрешена охота на волков и шакалов.

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