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Иран жёстко отреагировал на заявления Трампа о плате за проход через Ормузский пролив

МИД Ирана прокомментировал слова Трампа о пошлинах США через Ормузский пролив.

Источник: Комсомольская правда

Иран продолжит контролировать Ормузский пролив. С таким заявлением выступил глава иранского МИД Аббас Аракчи в своих соцсетях.

Ранее Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон планирует контролировать судоходство в Ормузском проливе и взимать за его проход 20% стоимости транспортируемых грузов.

Аракчи выразил согласие с американским лидером насчет платы за безопасный проход коммерческих судов, но подчеркнул, что контролировать пролив будет именно Иран.

«20% — это, конечно, слишком. Мы будем справедливы», — написал глава внешнеполитического ведомства Ирана.

Сайт KP.RU ранее писал, что глава Белого дома сообщил о намерении Штатов взять Ормузский пролив под свой контроль. По его словам, у Ирана ничего нет. Также Трамп заявил, что США восстанавливают морскую блокаду Ирана.

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