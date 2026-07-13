Иран жёстко отреагировал на заявления Трампа о плате за проход через Ормузский пролив

Иран продолжит контролировать Ормузский пролив. С таким заявлением выступил глава иранского МИД Аббас Аракчи в своих соцсетях.
Ранее Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон планирует контролировать судоходство в Ормузском проливе и взимать за его проход 20% стоимости транспортируемых грузов.
Аракчи выразил согласие с американским лидером насчет платы за безопасный проход коммерческих судов, но подчеркнул, что контролировать пролив будет именно Иран.
«20% — это, конечно, слишком. Мы будем справедливы», — написал глава внешнеполитического ведомства Ирана.
Сайт KP.RU ранее писал, что глава Белого дома сообщил о намерении Штатов взять Ормузский пролив под свой контроль. По его словам, у Ирана ничего нет. Также Трамп заявил, что США восстанавливают морскую блокаду Ирана.