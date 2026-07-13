Санкции: что это, виды, как работают, влияние санкций США и ЕС на Россию

В Великобритании за реализацию санкций отвечают МИД, Казначейство и входящее в него Управление по осуществлению финансовых санкций (OFSI) — главный санкционный регулятор королевства, который определяет критерии владения и контроля и ведет соответствующие запретительные списки. Автономный санкционный механизм начал формироваться после референдума о выходе из ЕС в 2016 году, когда и было создано OFSI. В 2018 году был принят закон о санкциях и противодействии отмыванию денег (SAMLA), заложивший основы для введения санкций после выхода королевства из состава ЕС. Он существенно дополнил закон о противодействии терроризму (2008) и закон о борьбе с терроризмом и преступностью и обеспечении безопасности (2001). После выхода из ЕС (2020) Лондон получил возможность вводить санкции самостоятельно. Также к контролю за соблюдением санкций привлекаются МВД и Министерство транспорта, Национальное агентство по борьбе с преступностью, таможня и другие органы. В октябре 2024 года было создано специализированное Управление по осуществлению торговых санкций (Office of Trade Sanctions Implementation, OTSI), которое следит за исполнением санкций в отношении России и расследует возможные нарушения.