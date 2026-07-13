АЗС в Ленинградской области начали разливать бензин в маленькие канистры

Нефтяные компании разрешили жителям Ленинградской области заправлять в канистры 10 литров топлива на АЗС. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщил председатель комитета информационной политики области — пресс-секретарь губернатора региона Никита Донцов.
— Параметры заправки: базовый лимит — 10 литров на одну канистру (стандартный объем), повышенный лимит — отдельные торговые сети в инициативном порядке готовы заливать до 20 литров. Условие — использование только гостовских канистр, предназначенных для хранения ГСМ, — отметил Донцов.
По его словам, это стало возможно после того, как экономический блок правительства направил обращение с просьбой к нефтяным компаниям, передает ТАСС.
13 июля губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что со среды, 15 июля, в регионе введут продажу бензина по четным и нечетным цифрам на номерах автомобилей в целях безопасности граждан и снижения потока транспорта на АЗС. Он также отметил, что ВСУ усилили атаки на заправки.
Также в этот день президент России Владимир Путин заявил, что страна работает над системой снабжения Крыма топливом, до которой противнику будет очень сложно добраться. По словам российского лидера, ситуация с нефтепродуктами в РФ будет постепенно улучшаться.