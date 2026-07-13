Похищенную картину эпохи Золотого века нашли посреди мусора в Амстердаме

Картину эпохи Золотого века из коллекции известного нидерландского торговца произведениями искусства Жака Гудстиккера, которую нацисты похитили во время Второй мировой войны, нашли среди мусора на одной из улиц Амстердама. Позднее ее вернут законным владельцам. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщил арт-детектив Артур Бранд.
Он уточнил, что был обнаружен диптих с изображением интерьера церкви Ньиве Керк в Амстердаме, автором которого, предположительно, является нидерландский художник Хендрик ван дер Бург.
Картину в куче мусора случайно обнаружил житель Амстердама Роберт ван дер Хук, который ехал вдоль канала на работу. Мужчина забрал ее с собой, поскольку подумал, что выбрасывать ее жалко.
— Произведение искусства наконец возвращается домой. Вместе с De Telegraaf Джоном ван ден Хевелом (журналистом газеты — прим. «ВМ») мы возвращаем его законным наследникам, — написал Бранд на своей странице в соцсети X.
30 ноября 2025 года картину знаменитого художника Питера Пауля Рубенса «Христос на кресте», которая считалась утраченной более 400 лет, продали на аукционе в Версале за 2,3 миллиона евро.