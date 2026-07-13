Похищенную картину эпохи Золотого века нашли посреди мусора в Амстердаме

Картину эпохи Золотого века из коллекции известного нидерландского торговца произведениями искусства Жака Гудстиккера, которую нацисты похитили во время Второй мировой войны, нашли среди мусора на одной из улиц Амстердама. Позднее ее вернут законным владельцам. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщил арт-детектив Артур Бранд.