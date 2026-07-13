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NYT: Трамп уведомил Конгресс США о возобновлении ударов по Ирану

Трамп заявил, что армия США нанесла оборонительные удары по объектам в Иране.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп официально уведомил американский Конгресс о возобновлении ударов по территории Ирана. Об этом сообщает издание New York Times со ссылкой на письмо главы Штатов.

«Президент Трамп официально уведомил конгресс о возобновлении боевых действий в Иране», — говорится в материале.

Как сообщает источник, в направленном Конгрессу письме Трамп заявил, что 7 июля Вооруженные силы США нанесли оборонительные удары по объектам в Иране.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты восстанавливают морскую блокаду Ирана. В личном аккаунте в соцсети Truth Social Трамп заявил, что сейчас Ормузский пролив открыт и остается открытым. При этом, по словам главы Белого дома, это произойдет «с Ираном или без него».

США намерены препятствовать проходу только иранских судов через пролив или клиентам Тегерана.

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