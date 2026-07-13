NYT: Трамп уведомил Конгресс США о возобновлении ударов по Ирану

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты восстанавливают морскую блокаду Ирана. В личном аккаунте в соцсети Truth Social Трамп заявил, что сейчас Ормузский пролив открыт и остается открытым. При этом, по словам главы Белого дома, это произойдет «с Ираном или без него».