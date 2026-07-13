Британский пилот самолета написал в небе «Мне скучно»

В Великобритании пилот легкомоторного самолета во время тестового полета «написал» в небе фразу I m bored («Мне скучно»).
Маршрут был зафиксирован порталом Flightradar24, который в реальном времени отслеживает движение воздушных судов. Снимок онлайн-карты с «надписью» британского пилота разошелся в медиапространстве.
Пилотом оказался 20-летний инструктор авиакомпании Ravenair, выполнявший полет на судне Piper Tomahawk. Он отправился в путь с аэродрома Ливерпуля для проверки самолета после замены детали и пролетел над полуостровом Уиррал, графством Чешир и Северным Уэльсом. Самолет пробыл в небе около двух часов.
Менеджер авиакомпании Уэйн Барретт отметил, что маневр был выполнен довольно искусно. По его словам, пилот не понесет за это никакого наказания.
Ранее рассказывалось о случае с российским самолетом, направлявшимся из Кемерова в Санкт-Петербург. Он, ожидая возобновление работы петербургского аэропорта Пулково, пролетел путь, координаты которого при соединении на карте напоминают символ звезды.