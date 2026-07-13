Британский пилот самолета написал в небе «Мне скучно»

Пилотом оказался 20-летний инструктор авиакомпании Ravenair, выполнявший полет на судне Piper Tomahawk. Он отправился в путь с аэродрома Ливерпуля для проверки самолета после замены детали и пролетел над полуостровом Уиррал, графством Чешир и Северным Уэльсом. Самолет пробыл в небе около двух часов.