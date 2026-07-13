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В Зеленоградске открыли сезон охоты на устроителей фотосессий с голубями

Рейды полиции по «злачным» туристическим местам станут регулярными.

Источник: Клопс.ru

В Зеленоградске сотрудники полиции и городские власти решили бороться с незаконными предпринимателями, которые устраивают фотосессии с голубями на улицах курорта. Об этом сообщили в администрации муниципалитета в понедельник, 13 июля.

«В ходе проведения мероприятия были составлены административные протоколы. Составленные протоколы направлены в мировой суд Зеленоградского района для вынесения постановления о привлечении к административной ответственности виновных лиц», — рассказали в администрации, добавив, что теперь голубиные рейды станут регулярными.

В июне министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак заявил, что фотографов, которые предлагают прохожим сняться с голубями, нужно выгонять из туристических мест.

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Биография Андрея Ермака
Андрей Борисович Ермак — известный украинский политик и юрист, бывший глава Офиса президента Украины. Он активно участвовал в политической жизни страны, сопровождал президента в международных переговорах и курировал вопросы национальной безопасности — до попадания в коррупционный скандал. Собрали главное из его биографии.
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