Колумбийский футболист Кампас не вернулся на родину из-за угроз после ЧМ

Как рассказал журналист Камило Пинто, причиной столь резкой реакции болельщиков стал эпизод, произошедший за шесть минут до финального свистка основного времени: Кампас не сумел реализовать выгодный момент у ворот соперника. Вскоре после завершения встречи игрок и члены его семьи начали получать сообщения с угрозами расправы, что вынудило спортсмена остаться в Соединенных Штатах.