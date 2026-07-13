Колумбийский футболист Кампас не вернулся на родину из-за угроз после ЧМ

Полузащитник сборной Колумбии Хаминтон Кампас принял решение не возвращаться на родину после завершения выступления на чемпионате мира. Футболист опасается за свою безопасность из-за угроз, поступивших в его адрес и в адрес близких после матча ⅛ финала против Швейцарии.
Как рассказал журналист Камило Пинто, причиной столь резкой реакции болельщиков стал эпизод, произошедший за шесть минут до финального свистка основного времени: Кампас не сумел реализовать выгодный момент у ворот соперника. Вскоре после завершения встречи игрок и члены его семьи начали получать сообщения с угрозами расправы, что вынудило спортсмена остаться в Соединенных Штатах.
Известно, что в матче ⅛ финала мирового первенства колумбийцы сыграли со сборной Швейцарии. Основное и дополнительное время не выявило победителя (0:0), а в серии пенальти удача сопутствовала европейской команде. Данное поражение означало завершение турнира для сборной Колумбии.
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