Новости Калининграда: побежденный кризис, министр из Тулы и «счет» от «Бернадетт»

Обзор основных событий дня — в дайджесте новостей и публикаций «Нового Калининграда» за понедельник, 13 июля.
Главные события дня:
Беспрозванных о топливном обеспечении региона: «Мы победили эту ситуацию».
В Калининградской области нормализовалась ситуация с обеспечением населения топливом. Об этом в понедельник, 13 июля, заявил губернатор Алексей Беспрозванных во время оперативного совещания в правительстве области. «Регион столкнулся с непростой задачей, но мы совместно победили эту ситуацию сейчас. Но еще раз: расслабляться не стоит. Все необходимые поставки топлива идут в регион, немножко у нас там со штормом… Так сказать, на несколько дней повлияло, но, в принципе, сейчас все стабилизировалось. Необходимые запасы у нас произведены», — сообщил он.
Беспрозванных назначил главой минконтроля районного главу из Тульской области.
В Калининградской области новым врио министра регионального контроля и надзора назначен Николай Терехов, до июня этого года возглавлявший администрацию Узловского района Тульской области. О его назначении в понедельник, 13 июля, объявил губернатор Алексей Беспрозванных. По словам Беспрозванных, Терехов приступает к руководству вверенным ему министерством с сегодняшнего дня.
Служба госохраны ОКН: заказчик сноса на Правой набережной не предупредил о работах.
Перед сносом здания администрации мукомольного завода (дом № 15 на Правой набережной в Калининграде) Службу госохраны объектов культурного наследия не предупредили о работах, несмотря на то, что демонтаж проходил в непосредственной близости от действующего объекта культурного наследия. Об этом «Новому Калининграду» сообщила замруководителя Службы Мария Страхова.
«Удивительно, что эта информация не была направлена в Службу, несмотря на то, что работы проводились в непосредственной близости от ОКН. Мы запросили город, ждём ответа. Если уведомления не было, это ещё одно нарушение АО “КМЗ”», — отметила Страхова, уточнив, что к уголовной ответственности собственника объекта привлечь не получится, как и нельзя вернуть снесенное здание.
СК: двух подростков из Полесского района осудили за террористическую деятельность.
В Калининградской области вынесен обвинительный приговор двум несовершеннолетним жителям Полесского района. Подростки осуществляли фотографирование и передавали куратору координаты расположения вышек сотовой связи и электротехнических шкафов на территории Полесского района, а также здания военного комиссариата в Гурьевске, «заработав» в общей сложности 25 тысяч рублей. Суд назначил каждому по 5 лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.
Эксперты подсчитали, сколько лет требуется калининградским семьям, чтобы накопить на квартиру.
Минимальное число лет, необходимых семье, чтобы накопить на квартиру, составляет в Калининградской области 5,5. Такие данные приводит центр экономических исследований «РИА Рейтинг». Средняя стоимость квартиры площадью 60 м² в мае 2026 года составляла в регионе 7,2 млн рублей. Калининградская область находится на 61-м месте из 85 в рейтинге российских регионов по доступности жилья.
Публикации «Нового Калининграда».
«Выдавливание русских»: в Калининграде обсудили положение соотечественников.
В конце июня Калининграде прошёл круглый стол «Положение российских соотечественников в странах Балтийского региона». Он был приурочен к открытию в регионе Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом. Как сейчас обстоят дела у русскоязычных в Латвии и Литве, кому может помочь Фонд и на что вправе рассчитывать те, кто хотел бы жить в России, выслушал «Новый Калининград».
От пляжной инфраструктуры до урожая ягод: в области считают ущерб от «Бернадетт».
8 июля на Калининградскую область обрушился циклон «Бернадетт». На территории региона был введён режим повышенной готовности, однако избежать финансовых потерь всё же не удалось. Тысячи людей остались без света и воды. Пиковый зафиксированный порыв ветра составил 28 м/с, были повалены сотни деревьев, повреждены здания и автомобили. Особенно пострадала пляжная инфраструктура. Об устранении последствий шторма на оперативной совещании правительства в понедельник, 13 июля, губернатору отчитались главы приморских муниципалитетов, а также областного центра.
Качка, стихи и соленые огурцы: на борту СРТ-129 открылась выставка «Труженики моря».
В воскресенье, 12 июля, в Музее Мирового океана на борту СРТ-129 начала работу выставка «Труженики моря» (0+), посвященная Дню рыбака. Корреспондент «Нового Калининграда», взойдя на его борт, попытался представить себе это крохотное рыболовное судно в бушующем океане.
Обзор подготовила Окесана Шевченко, фото из архива «Нового Калининграда».