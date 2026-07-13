Новости Калининграда: побежденный кризис, министр из Тулы и «счет» от «Бернадетт»

В Калининградской области нормализовалась ситуация с обеспечением населения топливом. Об этом в понедельник, 13 июля, заявил губернатор Алексей Беспрозванных во время оперативного совещания в правительстве области. «Регион столкнулся с непростой задачей, но мы совместно победили эту ситуацию сейчас. Но еще раз: расслабляться не стоит. Все необходимые поставки топлива идут в регион, немножко у нас там со штормом… Так сказать, на несколько дней повлияло, но, в принципе, сейчас все стабилизировалось. Необходимые запасы у нас произведены», — сообщил он.