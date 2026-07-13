Трамп официально уведомил Конгресс о возобновлении ударов США по Ирану

Президент США Дональд Трамп официально уведомил Конгресс о возобновлении боевых действий и нанесении американскими войсками «оборонительных ударов» по объектам в Иране. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщила газета New York Times со ссылкой на письмо главы государства.
— Президент Трамп официально уведомил Конгресс о возобновлении боевых действий в Иране. В письме, направленном лидерам конгресса в пятницу, президент написал, что 7 июля американские войска нанесли "оборонительные удары по целям внутри Ирана, — говорится в публикации.
Ранее американский лидер заявил, что США приступили к восстановлению «иранской блокады», которая блокирует для судов Ирана вход в Ормузский пролив и выход из него. При этом все остальные могут открыто ходить через пролив. Он добавил, что процесс и реализация этой меры начнутся немедленно.
До этого Корпус стражей исламской революции сообщил об успешном нанесении ударов по авиабазе США Принц Хасан в Иордании с применением ракет и беспилотников, а также по объектам на базе США в Бахрейне. Там также подчеркнули, что удары по Иордании стали лишь первым этапом «операции возмездия».