Трамп официально уведомил Конгресс о возобновлении ударов США по Ирану

Ранее американский лидер заявил, что США приступили к восстановлению «иранской блокады», которая блокирует для судов Ирана вход в Ормузский пролив и выход из него. При этом все остальные могут открыто ходить через пролив. Он добавил, что процесс и реализация этой меры начнутся немедленно.