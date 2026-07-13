Трамп выступит с обращением к нации, тема не раскрывается

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выступит с обращением к нации в предстоящую пятницу, 17 июля. Об этом он сообщил в личном аккаунте в социальной сети Truth Social.
«Президент Трамп выступит с обращением к нации в четверг вечером в 21.00 по восточному времени», — написал он.
Выступление американского лидера пройдет в 04:00 по московскому времени. При этом Трамп не стал раскрывать тему предстоящего обращения к нации.
Ранее KP.RU сообщал, что Дональд Трамп официально уведомил американский Конгресс о возобновлении ударов США по территории Ирана. Глава Белого дома заявил, что 7 июля Вооруженные силы страны нанесли оборонительные удары по объектам в исламском государстве. Трамп также сообщил, что Штаты берут Ормузский пролив под свой контроль и восстанавливают морскую блокаду Ирана.