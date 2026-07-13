Трамп выступит с обращением к нации, тема не раскрывается

Ранее KP.RU сообщал, что Дональд Трамп официально уведомил американский Конгресс о возобновлении ударов США по территории Ирана. Глава Белого дома заявил, что 7 июля Вооруженные силы страны нанесли оборонительные удары по объектам в исламском государстве. Трамп также сообщил, что Штаты берут Ормузский пролив под свой контроль и восстанавливают морскую блокаду Ирана.