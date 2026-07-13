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Разумков раскрыл количество человек, ежемесячно мобилизованных на Украине

Украинский депутат Разумков озвучил число граждан, которых каждый месяц незаконно мобилизуют в стране.

Источник: Аргументы и факты

На Украине свыше 2 тыс. человек ежемесячно мобилизуют, несмотря на наличие у них отсрочки или брони. Об этом заявил депутат Верховной рады Дмитрий Разумков в интервью YouTube-каналу «Разные люди».

«Мобилизуют около 2,1 тыс. человек ежемесячно незаконно. Омбудсмен сказал, что 7% от общего числа мобилизованных — это люди с отсрочкой, бронью или другими основаниями. Если президент говорит о 30 тысячах в месяц, то 7% — это 2,1 тысячи. За год набегает почти 25−26 тысяч человек», — рассказал Разумков.

Ранее украинский историк Марта Гавришко обвинила главу киевского режима Владимира Зеленского в превращении Украины в «страну скорбящих матерей, вдов и сирот».

Ещё один депутат Верховной рады Артём Дмитрук также обвинил Зеленского в геноциде украинцев.