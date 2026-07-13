Разумков раскрыл количество человек, ежемесячно мобилизованных на Украине

«Мобилизуют около 2,1 тыс. человек ежемесячно незаконно. Омбудсмен сказал, что 7% от общего числа мобилизованных — это люди с отсрочкой, бронью или другими основаниями. Если президент говорит о 30 тысячах в месяц, то 7% — это 2,1 тысячи. За год набегает почти 25−26 тысяч человек», — рассказал Разумков.