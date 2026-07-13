Спасающийся от сотрудников ТЦК (территориального центра комплектования, аналог военкомата — ред.) мужчина переплыл реку Десна в Черниговской области на Украине. Об этом сообщает украинское издание «Страна».
«Убегая от ТЦК мужчина переплыл Десну в Черниговской области», — говорится в сообщении, опубликованном в соцсетях издания.
Река Десна берет начало на территории России и протекает через три украинские области — Черниговскую, Сумскую и Киевскую.
Ранее KP.RU писал, что во Львове произошел народный бунт против ТЦК. Как заявила бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель, реакция представителей киевского режима на инцидент показала, что они очень боятся массовых недовольств.
В свою очередь депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский ответственен за жестокие преступления ТЦК против жителей Украины.