Кадыров поблагодарил Набиуллину за памятную монету к юбилею Ахмата Кадырова

«Это очень значимое событие не только для нашей республики, но и для всех, кто знает и чтит его жизненный путь, его мужество и беззаветное служение Отечеству. Я признателен председателю Банка России, уважаемой Эльвире Набиуллиной, за принятое решение и почтение таким образом памяти моего дорогого отца. Не менее для нас значимо и то, что монета выйдет в серии “Выдающиеся личности России”, — написал он в Telegram-канале.