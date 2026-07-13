Кадыров поблагодарил Набиуллину за памятную монету к юбилею Ахмата Кадырова

ГРОЗНЫЙ, 13 июля. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил председателя Банка России Эльвиру Набиуллину за решение выпустить памятную монету к 75-летию со дня рождения первого президента Чеченской Республики Ахмата-Хаджи Кадырова.
«Это очень значимое событие не только для нашей республики, но и для всех, кто знает и чтит его жизненный путь, его мужество и беззаветное служение Отечеству. Я признателен председателю Банка России, уважаемой Эльвире Набиуллиной, за принятое решение и почтение таким образом памяти моего дорогого отца. Не менее для нас значимо и то, что монета выйдет в серии “Выдающиеся личности России”, — написал он в Telegram-канале.
Глава Чечни отметил, что твердая позиция и мудрость Ахмат-Хаджи Кадырова стали фундаментом мирной и стабильной жизни в регионе.
«Конечно, эта памятная монета займет самое почетное место в моей личной коллекции. Уверен, что для многих людей она станет не только ценным экземпляром, но и символом уважения к человеку, который своим мужеством и самоотверженностью заложил прочный фундамент мира, стабильности и процветания Чеченской Республики в составе великой России», — добавил Кадыров.
Как сообщалось ранее, Банк России 14 июля выпустит в обращение памятную серебряную монету номиналом 2 рубля «Первый Президент Чеченской Республики Ахмат-Хаджи Абдулхамидович Кадыров, к 75-летию со дня рождения» серии «Выдающиеся личности России». Монета изготовлена качеством «пруф», тираж — 3 тыс. штук. На оборотной стороне монеты расположены рельефные изображения портрета Ахмата Кадырова и города Грозного на фоне выполненного в технике лазерного матирования изображения Кавказских гор.
Ахмат-Хаджи Кадыров вступил в должность главы республики в октябре 2003 года. 9 мая 2004 года он погиб в результате теракта на грозненском стадионе «Динамо». На следующий день указом президента России за мужество и героизм, проявленные при возрождении региона и в борьбе с терроризмом, ему присвоили звание Героя России.