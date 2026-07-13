Tasnim: Несколько судов подверглись обстрелу в Ормузском проливе

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США приступили к восстановлению «иранской блокады», которая блокирует вход в Ормузский пролив и выход из него судов Ирана. Однако все остальные могут открыто ходить через пролив. По его словам, процесс и реализация этой меры начнутся немедленно.