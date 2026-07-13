Tasnim: Несколько судов подверглись обстрелу в Ормузском проливе

Несколько судов, находящихся в Ормузском проливе, подверглись обстрелу. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщило иранское агентство Tasnim со ссылкой на источники.
Информацию о том, кому принадлежат атакованные суда, журналисты не привели.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США приступили к восстановлению «иранской блокады», которая блокирует вход в Ормузский пролив и выход из него судов Ирана. Однако все остальные могут открыто ходить через пролив. По его словам, процесс и реализация этой меры начнутся немедленно.
12 июля Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о закрытии Ормузского пролива до окончания вмешательства Соединенных Штатов в регионе. При этом 13 июля глава Белого дома заявил, что Вашингтон взял пролив под свой контроль и у властей Ирана «ничего нет».
Ранее Центральное командование ВС США заявило об ударах по Ирану после блокировки Ормузского пролива со стороны КСИР. Тогда в городах Конарек, Сирик, Ассалуйе, Бендер-Аббас и Чахбехар на юге исламской республики, а также на острове Кешм прогремели взрывы.