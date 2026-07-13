В Прикамье стартовал медицинский международный студенческий проект «Парма»

В Перми стартовал медицинский международный проект студенческих отрядов Прикамья «Парма». В нем примут участие более 300 юношей и девушек.
Работать в «Парме» будет молодежь из 18 регионов России, из Беларуси и Кыргызстана. Международным пермский проект стал впервые. Студенты будут работать в 20 медучреждениях края в качестве младшего и среднего медицинского персонала, администраторов. Проект завершится в конце августа, и все его участники вернутся на учебу.
— Инициаторами создания «Пармы» выступили наши активисты, — пояснили в штабе студенческих отрядов Пермского края. Впервые он начал действовать три года назад в статусе межрегионального. Результаты оказались замечательными, и с того времени «Парма» работает каждый год и стала международной.
Молодые медики выезжают в различные муниципалитеты Пермского края, помогают врачам и медсестрам, берут на себя различные технические обязанности. Таким образом, «Парма» решает сразу две задачи: помогает медицинским учреждениям закрыть кадровый дефицит в период отпусков и формирует устойчивый резерв в системе здравоохранения Прикамья.
В этом сезоне к проекту присоединились 60 старшеклассников. Ребята, планирующие после школы стать врачами, познакомятся с профессией изнутри. «Радует, что Пермский край становится точкой притяжения будущих врачей, — отметил первый замминистра здравоохранения региона Евгений Рожнев. — Мы предлагаем ребятам реальные карьерные возможности в системе здравоохранения. И уже видим результат: многие участники прошлых лет планируют переезд и трудоустройство именно в Прикамье».