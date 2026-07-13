В Прикамье стартовал медицинский международный студенческий проект «Парма»

Работать в «Парме» будет молодежь из 18 регионов России, из Беларуси и Кыргызстана. Международным пермский проект стал впервые. Студенты будут работать в 20 медучреждениях края в качестве младшего и среднего медицинского персонала, администраторов. Проект завершится в конце августа, и все его участники вернутся на учебу.