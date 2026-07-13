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Украинец обматерил поляков на митинге памяти жертв Волынской резни

Пользователи Сети призвали отправить молодого человека в зону боевых действий на Украине.

Источник: Аргументы и факты

Украинец, заметив участников митинга в память о жертвах Волынской резни в Варшаве, нецензурно выразился в их адрес, кадры произошедшего он выложил в Сеть.

На видео молодой человек рассказал, что приехал с супругой на прогулку, однако его возмутило множество людей с транспарантами с надписью «Волынь». Гражданин Украины начал обзывать участников митинга, используя ненормативную лексику.

Польские пользователи Сети резко отреагировали на его поведение, призвав «покарать бандеровщину» и отправить молодого человека в зону боевых действий.

«Поймать этого сорняка и на Украину, пусть защищает нацизм, раз так его любит», — написал один из пользователей.

Напомним, отношения Украины и Польши обострились после того, как глава киевского режима назвал подразделение Вооружённых сил Украины в честь нацистов.

Глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий заявил, что прославление Бандеры и других преступников, совершивших бесчеловечные преступления геноцида на Волыни в регионах западной Украины, не является путем к западному миру, к общим европейским или трансатлантическим ценностям.