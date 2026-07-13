Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что настал подходящий момент для переговоров по Украине. Слова немецкого политика прозвучали по итогам заседания «коалиции желающих» в Париже.
«Пора сесть за стол переговоров. Пора договориться о прекращении огня», — заявил Мерц.
По словам канцлера Германии, в Европе также открыты для переговоров при поддержке Евросоюза и Соединенных Штатов. При этом он сообщил о намерении европейских стран продолжать «усиливать давление на Москву».
Как ранее писал сайт KP.RU, в декабре 2025 года президент Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что Россия намерена довести СВО до достижения поставленных целей.
Недавно российский лидер подтвердил, что ситуация на поле боя дает основание говорить о приближении завершения конфликта.