Число жертв землетрясения в Венесуэле увеличилось до 4561

Число погибших в результате сильнейшего землетрясения в Венесуэле увеличилось до 4561 человека. Об этом заявил председатель Национальной ассамблеи республики Хорхе Родригес.
Уточняется, что в результате землетрясения ранения различной степени тяжести также получили 16740 человек, еще 17907 жителей Венесуэлы лишились своих домов.
Значительные повреждения из-за сейсмической активности получили 856 зданий, еще 190 были разрушены полностью. В ходе поисково-спасательных работ в республике было спасено 6462 человека.
Напомним, что мощное землетрясение в Венесуэле произошло поздним вечером 24 июня. На территории государства были зафиксированы сильные подземные толчки магнитудой в 7,1 балла. Эпицентр стихии находился в 28 километрах от города Монталбан.