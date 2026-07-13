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Число жертв землетрясения в Венесуэле увеличилось до 4561

Почти 18 тысяч жителей Венесуэлы лишились своих домов в результате мощного землетрясения.

Источник: Комсомольская правда

Число погибших в результате сильнейшего землетрясения в Венесуэле увеличилось до 4561 человека. Об этом заявил председатель Национальной ассамблеи республики Хорхе Родригес.

Уточняется, что в результате землетрясения ранения различной степени тяжести также получили 16740 человек, еще 17907 жителей Венесуэлы лишились своих домов.

Значительные повреждения из-за сейсмической активности получили 856 зданий, еще 190 были разрушены полностью. В ходе поисково-спасательных работ в республике было спасено 6462 человека.

Напомним, что мощное землетрясение в Венесуэле произошло поздним вечером 24 июня. На территории государства были зафиксированы сильные подземные толчки магнитудой в 7,1 балла. Эпицентр стихии находился в 28 километрах от города Монталбан.

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