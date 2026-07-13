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На Верхнем озере в Мичигане почти 2700 человек подхватили «взрывную» диарею

Циклоспороз не опасен и лечится антибиотиками.

Источник: Клопс.ru

В американском штате Мичиган, который расположен на берегах Великих озёр, 2 640 человек подхватили «взрывную» диарею. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 13 июля, со ссылкой на власти штата.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, причиной недуга является паразитарная инфекция — циклоспороз. Обычно болезнь не опасна для жизни, сопровождается вздутием живота, тошнотой, а также запорами чередующимися с диареей, и лечится антибиотиками. Вспышки чаще всего происходят в весенне-летний период и связаны с употреблением загрязнённых фруктов и овощей, обработанных водой, в которую попали паразиты.

Эксперты напомнили о паразитах, которые могут содержаться в необработанной рыбе.

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