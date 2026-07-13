На Верхнем озере в Мичигане почти 2700 человек подхватили «взрывную» диарею

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, причиной недуга является паразитарная инфекция — циклоспороз. Обычно болезнь не опасна для жизни, сопровождается вздутием живота, тошнотой, а также запорами чередующимися с диареей, и лечится антибиотиками. Вспышки чаще всего происходят в весенне-летний период и связаны с употреблением загрязнённых фруктов и овощей, обработанных водой, в которую попали паразиты.