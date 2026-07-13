Волгоградские врачи смогли сохранить руку пассажиру мотоцикла после аварии

Пациента сразу е отправили в операционную, где бригада профессионалов вправила вывих плеча и собрала методом остеосинтеза ключицу. Операцию хирурги выполнили с ювелирной точностью — исключив риск повреждения сосудов и неврологических осложнений. Пациент уже выписан на амбулаторное лечение и благодаря профессионализму врачей восстанавливается, заново обретая движения и чувствительность в левой руке.