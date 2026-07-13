Волгоградские врачи смогли сохранить руку пассажиру мотоцикла после аварии

Специалисты больницы скорой помощи № 25 в городе-герое смогли сохранить руку пассажиру мотоцикла, который пострадал в аварии, сообщает Облкомздрав Волгоградской области.
Мужчину привезли в больницу с множественными травмами, среди которых диагностированы открытый перелом левой ключицы и перелом большого бугорка плечевой кости, вывих плечевого сустава и обширная рана верхней части левого плеча. Но наибольшее опасение у специалистов вызывало повреждение плечевого нервного сплетения, которое грозило полной потерей чувствительности и утратой подвижности руки.
Пациента сразу е отправили в операционную, где бригада профессионалов вправила вывих плеча и собрала методом остеосинтеза ключицу. Операцию хирурги выполнили с ювелирной точностью — исключив риск повреждения сосудов и неврологических осложнений. Пациент уже выписан на амбулаторное лечение и благодаря профессионализму врачей восстанавливается, заново обретая движения и чувствительность в левой руке.
Ранее в этой же больнице медики «собрали» еще одного мотоциклиста, который в ДТП получил тяжелые травмы и перелом позвоночника.