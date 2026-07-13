Анкалаев проведет бой на турнире UFC против Гуськова, который заменит Раунтри

ВАШИНГТОН, 13 июля. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (MMA) Магомед Анкалаев проведет поединок на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) против Богдана Гуськова, который представляет Узбекистан. Об этом сообщила пресс-служба организации.
Гуськов заменит американца Халила Раунтри. Изначально он должен был сразиться с Анкалаевым в главном бою на турнире UFC в Абу-Даби, который пройдет 25 июля.
Анкалаеву 34 года, на его счету 20 побед и 2 поражения в MMA. Россиянин занимает первое место в рейтинге UFC в полутяжелом весе. Гуськову 33 года, в его активе 18 побед и 3 поражения.
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