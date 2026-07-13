Как Иран и США блокировали Ормузский пролив в ходе конфликта 2026 года

В узких местах пролив перекрывается 12-мильными территориальными зонами Ирана и Омана (по 22 км каждая), его акватория поделена между ними по срединной линии (по договору о границе от 1974 года). Чтобы пересечь пролив, суда проходят через территориальные воды этих стран (через воды ОАЭ движения нет). Это право им предоставляет Конвенция ООН по морскому праву 1982 года (вступила в силу в 1994 году). В соответствии с этим документом Ормузский пролив считается международным, поскольку это единственный путь к открытому морю, транзитный проход по нему открыт для всех судов, в том числе военных, и не может быть приостановлен (ст. 37 и 38). Оман ратифицировал Конвенцию в 1984 году. Иран же, подписавший ее в 1982 году, отказался от ратификации из-за несогласия с положениями, разрешающими проход военным кораблям, и руководствуется национальным законодательством (закон о морских территориях 1993 года). Тем не менее территориальные воды страны в пределах 12 морских миль открыты для мирного прохода (гражданских судов) в соответствии с международными обычаями.