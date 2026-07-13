Как Иран и США блокировали Ормузский пролив в ходе конфликта 2026 года

ТАСС-ДОСЬЕ. 13 июля президент США Дональд Трамп заявил о переходе Ормузского пролива под американский контроль. Назвав США «хранителем Ормузского пролива», Трамп подчеркнул необходимость для страны «получать возмещение в размере 20% всех транспортируемых грузов за все расходы, связанные с обеспечением безопасности в этом неспокойном регионе».
ТАСС подготовил материал об Ормузском проливе и борьбе за контроль над ним в ходе конфликта между США и Ираном в 2026 году.
География, правовой статус, навигация.
Ормузский пролив — узкий проход между Персидским и Оманским заливами, единственный выход из Персидского залива в Индийский океан. Омывает берега Ирана на севере и Омана и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) на юге. Длина пролива — 195 км, ширина 39−96 км.
В узких местах пролив перекрывается 12-мильными территориальными зонами Ирана и Омана (по 22 км каждая), его акватория поделена между ними по срединной линии (по договору о границе от 1974 года). Чтобы пересечь пролив, суда проходят через территориальные воды этих стран (через воды ОАЭ движения нет). Это право им предоставляет Конвенция ООН по морскому праву 1982 года (вступила в силу в 1994 году). В соответствии с этим документом Ормузский пролив считается международным, поскольку это единственный путь к открытому морю, транзитный проход по нему открыт для всех судов, в том числе военных, и не может быть приостановлен (ст. 37 и 38). Оман ратифицировал Конвенцию в 1984 году. Иран же, подписавший ее в 1982 году, отказался от ратификации из-за несогласия с положениями, разрешающими проход военным кораблям, и руководствуется национальным законодательством (закон о морских территориях 1993 года). Тем не менее территориальные воды страны в пределах 12 морских миль открыты для мирного прохода (гражданских судов) в соответствии с международными обычаями.
Судоходство в Ормузском проливе регулируется Международной морской организацией (учреждение в системе ООН). С целью создания условий для безопасного судоходства пролив разделен на два транспортных коридора шириной по 2,5 км, между ними выделена 5-километровая буферная зона. Согласно установленным правилам, суда, направляющиеся в Персидский залив, должны заходить в пролив через иранские воды, а следующие в обратном направлении — через воды Омана.
Стратегическое значение.
Ормузский пролив — это важнейшая логистическая артерия, связывающая страны Персидского залива — Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар, Кувейт, Бахрейн, Ирак, Иран, Оман — с глобальными рынками. Это также один из самых загруженных маршрутов мира, его пропускная способность — 200−300 судов в сутки, в пиковые часы суда могут следовать с интервалом в шесть минут. По данным Управления энергетической информации США, на этот водный путь приходится примерно четверть мирового трафика нефти и нефтепродуктов и пятая часть мировой торговли сжиженным природным газом (СПГ), преимущественно из Катара. Тот же источник отмечает, что 84% объема перевозимой через пролив нефти и нефтепродуктов и 83% СПГ направляются в страны Азии, в основном в Китай, Индию, Японию и Республику Корея. Иран через пролив реализует 90−99% своего нефтяного экспорта (на нефть и газ приходится 25% общего ВВП и 45% бюджетных поступлений страны).
Ситуация в проливе в 2000—2020-х годах.
В 2000-х годах на фоне санкций против Тегерана со стороны ООН, США и Евросоюза, введенных из-за подозрений в обогащении урана, Иран начал проводить в проливе военные учения и заявил о намерении задерживать суда стран, присоединившихся к санкционному режиму. В последующие годы в проливе были зафиксированы десятки инцидентов с задержанием иранской стороной судов разных стран.
Ситуация усугубилась после выхода США в 2018 году из ядерной сделки (соглашения, заключенного Тегераном с международными посредниками в 2015 году, об отмене санкций в обмен на обязательства обеспечить мирный характер ядерной программы) и восстановления санкционных ограничений. Среди наиболее крупных инцидентов — подрыв в мае 2019 года четырех танкеров, в том числе двух саудовских, в котором Саудовская Аравия и США обвинили Тегеран.
Конфликт 2026 года.
В феврале 2026 года США и Израиль начали против Ирана военную операцию с целью недопущения получения Ираном ядерного оружия и устранения ракетной угрозы Израилю. Из Тегерана стали поступать противоречивые заявления о ситуации в Ормузском проливе — руководство Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные войска ВС Ирана) заявляло о его закрытии, представители правительства отрицали блокировку движения. Тем не менее проход судов через пролив фактически остановился по соображениям безопасности, так как несколько танкеров получили повреждения в результате ракетных атак. В течение марта в Персидском заливе скопилось около 3,2 тыс. судов, ожидавших прохода. Согласно отчету Конференции ООН по торговле и развитию, ежедневный транзит сократился на 95%. Атаки на танкеры, удары США по иранским объектам и закрытие судоходства привели к скачкам стоимости нефти Brent. В моменты военного обострения цена за баррель пробивала отметку $100−106.
30 марта 2026 года Комитет по национальной безопасности и международной политике Ирана одобрил план по восстановлению судоходства, но ввел запрет на проход судов, связанных с США, Израилем или странами, применявшими односторонние санкции против исламской республики. Кроме того, иранский парламентский комитет одобрил введение транзитного сбора в размере $2 млн за проход танкеров. В ответ Дональд Трамп пригрозил Ирану мощными ударами по энергетическим объектам и мостам, призвав его руководство в Truth Social: «Откройте чертов пролив, вы, сумасшедшие ублюдки, или вы будете жить в аду». 13 апреля военные корабли США заблокировали движение судов, которые направлялись в иранские порты или выходили из них.
18 июня США и Иран при посредничестве Пакистана подписали меморандум о взаимопонимании, который должен был стать шагом к завершению конфликта. В одном из его пунктов было оговорено открытие Ормузского пролива. Однако уже 20 июня Тегеран заявил о блокировке пролива в ответ на ракетные удары Израиля по позициям союзной Ирану организации «Хезболлах» в Южном Ливане. 23 июня появилась информация о согласии Тегерана организовать канал связи с США по теме прохода судов через пролив во избежание конфликтных ситуаций. В это же время президент США объявил о возобновлении судоходства, а американское министерство энергетики — о достижении докризисных значений объемов поставок нефти и газа через Ормузский пролив. В этот период фиксировались неоднократные поражения танкеров при прохождении пролива, а СМИ писали, что судовладельцы «оказались в замешательстве относительно безопасности прохода через пролив на фоне противоречивых инструкций со стороны Ирана, США и западных страховщиков». Цены на нефть оставались на уровне $70 за баррель, но возобновление ракетных ударов провоцировали их рост на 4−5%.
В начале июля, на фоне нового витка военной эскалации между США и Ираном, американцы потребовали от иранских властей окончательно признать Ормузский пролив открытым и отказаться от обстрелов гражданских судов. Представители МИД Ирана ответили, что принимать решения относительно судоходства в проливе будут только после выстраивания режима управления совместно с Оманом. 13 июля в эфире Fox News Дональд Трамп сообщил, что США берут на себя контроль над проливом, заявив: «Мы охраняли пролив 50 лет, нам за это никогда не платили. теперь будем зарабатывать деньги». В ответ представители руководства и вооруженных сил Ирана пообещали, что Иран «ни при каких обстоятельствах не позволит США вмешиваться в управление Ормузским проливом».