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Испанский «Спортинг» объявил о переходе российского футболиста Иосифова

На протяжении последних двух сезонов полузащитник выступал за словенский «Целе».

МАДРИД, 13 июля. /ТАСС/. Испанский футбольный клуб «Спортинг» подписал контракт с российским полузащитником Никитой Иосифовым. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Соглашение рассчитано на один сезон с опцией продления еще на один год. Россиянин пополнил состав команды из города Хихон на правах свободного агента.

Иосифову 25 лет, на протяжении последних двух сезонов он выступал за словенский «Целе». В прошлом сезоне полузащитник провел за команду 52 матча в разных турнирах, в которых забил 16 мячей и отдал 12 голевых передач. Команда вместе с ним завоевала титул чемпиона Словении, а россиянин стал лучшим бомбардиром турнира с 12 голами. Ранее Иосифов выступал за испанские «Катсельон», «Мирандес» и «Вильярреал», игрок является воспитанником московского «Локомотива».

«Спортинг» в прошлом сезоне занял 10-е место в турнирной таблице Сегунды — второго по силе дивизиона чемпионата Испании.