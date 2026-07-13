Испанский «Спортинг» объявил о переходе российского футболиста Иосифова

Иосифову 25 лет, на протяжении последних двух сезонов он выступал за словенский «Целе». В прошлом сезоне полузащитник провел за команду 52 матча в разных турнирах, в которых забил 16 мячей и отдал 12 голевых передач. Команда вместе с ним завоевала титул чемпиона Словении, а россиянин стал лучшим бомбардиром турнира с 12 голами. Ранее Иосифов выступал за испанские «Катсельон», «Мирандес» и «Вильярреал», игрок является воспитанником московского «Локомотива».