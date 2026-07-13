Испанский «Спортинг» объявил о переходе российского футболиста Иосифова

МАДРИД, 13 июля. /ТАСС/. Испанский футбольный клуб «Спортинг» подписал контракт с российским полузащитником Никитой Иосифовым. Об этом сообщила пресс-служба команды.
Соглашение рассчитано на один сезон с опцией продления еще на один год. Россиянин пополнил состав команды из города Хихон на правах свободного агента.
Иосифову 25 лет, на протяжении последних двух сезонов он выступал за словенский «Целе». В прошлом сезоне полузащитник провел за команду 52 матча в разных турнирах, в которых забил 16 мячей и отдал 12 голевых передач. Команда вместе с ним завоевала титул чемпиона Словении, а россиянин стал лучшим бомбардиром турнира с 12 голами. Ранее Иосифов выступал за испанские «Катсельон», «Мирандес» и «Вильярреал», игрок является воспитанником московского «Локомотива».
«Спортинг» в прошлом сезоне занял 10-е место в турнирной таблице Сегунды — второго по силе дивизиона чемпионата Испании.