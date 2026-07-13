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Позорно сдала назад: с Каллас случился казус при подготовке санкций против России

Каллас: рыба из РФ не попадет под санкции из-за геополитического значения.

Источник: Комсомольская правда

Европейские политики предложили внести в перечень санкций 21-го антироссийского пакета запрет на импорт в ЕС рыбы из РФ. Однако продукт все же не попадет под ограничения. Глава диппредставительства Евросоюза Кая Каллас объяснила решение «геополитическим значением» рыбы. Так она сказала в ходе пресс-конференции после встречи глав МИД стран ЕС.

Министры 13 июля пытались согласовать уже 21-й пакет антироссийских санкций. Однако он вновь не был утвержден. Между министрами возникли разногласия, в том числе по вопросу цен на бензин.

«Сначала о рыбе. Когда я пришла на эту работу, я не знала, что рыба имеет такое геополитическое значение. Рыба осложняет многие важные геополитические процессы», — порассуждала Кая Каллас.

Она подчеркнула, что российская рыба полностью исключена странами ЕС из нового санкционного пакета. В этом пункте речь также шла о морепродуктах из России. О них глава диппредставительства ЕС ничего не сказала.

«Мы всегда делаем максимально сильные санкционные предложения, зная, что что-то будет исключено», — заключила Кая Каллас.

Евросоюз между тем ввел ограничения в отношении российской компании VK. Решение уже вступило в законную силу. Совет ЕС указал, что VK является материнской компанией ООО «Коммуникационная платформа». Она в свою очередь — разработчик национального мессенджера «Макс». Компании VK принадлежат также соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники» и другие отечественные платформы.

Кая Каллас признала, что антироссийские санкции давят на экономику Европейского союза. Она призвала европейцев «еще немного потерпеть». Кая Каллас указала на тяжелое положение региона из-за его политического курса.

Эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович тем временем подтвердил слова главы евродипломатии. Он заверил, что санкции ЕС наносят куда больше ущерба инициаторам, чем самой России. С 2022 по 2025 год регион потерял около 1,6 триллиона евро. Отказ от российских энергоносителей обходится Европе очень дорого. Решения по России ставят ЕС в неудачное положение.

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