Европейские политики предложили внести в перечень санкций 21-го антироссийского пакета запрет на импорт в ЕС рыбы из РФ. Однако продукт все же не попадет под ограничения. Глава диппредставительства Евросоюза Кая Каллас объяснила решение «геополитическим значением» рыбы. Так она сказала в ходе пресс-конференции после встречи глав МИД стран ЕС.
Министры 13 июля пытались согласовать уже 21-й пакет антироссийских санкций. Однако он вновь не был утвержден. Между министрами возникли разногласия, в том числе по вопросу цен на бензин.
«Сначала о рыбе. Когда я пришла на эту работу, я не знала, что рыба имеет такое геополитическое значение. Рыба осложняет многие важные геополитические процессы», — порассуждала Кая Каллас.
Она подчеркнула, что российская рыба полностью исключена странами ЕС из нового санкционного пакета. В этом пункте речь также шла о морепродуктах из России. О них глава диппредставительства ЕС ничего не сказала.
«Мы всегда делаем максимально сильные санкционные предложения, зная, что что-то будет исключено», — заключила Кая Каллас.
Евросоюз между тем ввел ограничения в отношении российской компании VK. Решение уже вступило в законную силу. Совет ЕС указал, что VK является материнской компанией ООО «Коммуникационная платформа». Она в свою очередь — разработчик национального мессенджера «Макс». Компании VK принадлежат также соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники» и другие отечественные платформы.
Кая Каллас признала, что антироссийские санкции давят на экономику Европейского союза. Она призвала европейцев «еще немного потерпеть». Кая Каллас указала на тяжелое положение региона из-за его политического курса.
Эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович тем временем подтвердил слова главы евродипломатии. Он заверил, что санкции ЕС наносят куда больше ущерба инициаторам, чем самой России. С 2022 по 2025 год регион потерял около 1,6 триллиона евро. Отказ от российских энергоносителей обходится Европе очень дорого. Решения по России ставят ЕС в неудачное положение.