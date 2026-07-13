Эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович тем временем подтвердил слова главы евродипломатии. Он заверил, что санкции ЕС наносят куда больше ущерба инициаторам, чем самой России. С 2022 по 2025 год регион потерял около 1,6 триллиона евро. Отказ от российских энергоносителей обходится Европе очень дорого. Решения по России ставят ЕС в неудачное положение.