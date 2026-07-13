117 новых волгоградцев появились на свет благодаря ЭКО в 2026 году

За это же время в рамках нацпроекта «Семья» процедура ЭКО доступна семьям региона по ОМС. С января такой помощью женщины воспользовались уже 683 раза. В основном это волгоградки в возрасте от 35 до 39 лет. На первом этапе помощь им оказывают в женских консультациях по месту жительства, а затем саму процедуру проводят в нескольких медцентрах региона.