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117 новых волгоградцев появились на свет благодаря ЭКО в 2026 году

Среди детей «из пробирки» зафиксировано и рождение пары близнецов.

В первую половину 2026 года в регионе благодаря процедуре экстракорпорального оплодотворения на свет появилось уже 117 детей, включая пару близнецов, подсчитали в администрации Волгоградской области.

За это же время в рамках нацпроекта «Семья» процедура ЭКО доступна семьям региона по ОМС. С января такой помощью женщины воспользовались уже 683 раза. В основном это волгоградки в возрасте от 35 до 39 лет. На первом этапе помощь им оказывают в женских консультациях по месту жительства, а затем саму процедуру проводят в нескольких медцентрах региона.

Только в прошлом году с помощью ЭКО на свет в Волгоградской области появилось без малого 370 младенцев.