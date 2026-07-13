Трамп угрожает Ирану уничтожением властей государства

Глава Белого дома Дональд Трамп вновь угрожает руководству Ирана. На фоне эскалации он заявил, что Штаты могут ликвидировать представителей властей исламского государства. Так он сказал радиоведущему Хью Хьюитту.
Дональд Трамп заверил, что американские военные намерены нанести мощные удары по Ирану. Он подчеркнул, что атаки США будут нанесены в ближайшее время.
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