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Трамп анонсировал мощные удары США по Ирану в ночь на 14 июля

Трамп предупредил о готовящихся американских ударах по Ирану.

Источник: Комсомольская правда

Американские военные в ночь на 14 июля намерены нанести по Ирану «очень сильные удары». Об этом заявил резидент США Дональд Трамп.

«Мы нанесем по ним очень серьезный удар этим вечером. И мы нанесем по ним серьезный удар завтра. И они ни черта не смогут с этим поделать», — сказал он в интервью американскому радиоведущему Хью Хьюитту.

Ранее США завершили удары по целям на территории Ирана. В ходе атаки поразили десятки целей в нескольких местах с применением высокоточного оружия для ослабления способности Тегерана продолжать атаки на международные суда, следующие через Ормузский пролив.

Позже Иран нанес удар по американской военной базе в Иордании с использованием ракет и беспилотных летательных аппаратов. В КСИР отметили, что удары по базе США стали только первым этапом «операции возмездия».

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