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Фестиваль мордовской культуры пройдет в Нижегородской области

Межрегиональное мероприятие в Лукояновском округе посвятят Году Единства народов России.

XVI межрегиональный фестиваль мордовской культуры «Эрзянь лисьмапря» состоится 18 июля в Лукояновском округе Нижегородской области. Об этом сообщили в министерстве культуры региона.

Площадкой проведения станет Центр культурного развития в Лукоянове на проспекте Мира, 9. Торжественное открытие фестиваля запланировано на 12:00. Для гостей подготовят выставку декоративно-прикладного искусства, мастер-классы, национальные спортивные игры, а также гала-концерт и церемонию награждения участников.

В фестивале примут участие творческие коллективы и мастера декоративно-прикладного искусства из Республики Мордовия, Нижегородской и Пензенской областей. Мероприятие проходит в рамках Года Единства народов России.

Ранее сообщалось, что фестиваль автодомов собрал путешественников в Городце.