Фестиваль мордовской культуры пройдет в Нижегородской области

Площадкой проведения станет Центр культурного развития в Лукоянове на проспекте Мира, 9. Торжественное открытие фестиваля запланировано на 12:00. Для гостей подготовят выставку декоративно-прикладного искусства, мастер-классы, национальные спортивные игры, а также гала-концерт и церемонию награждения участников.