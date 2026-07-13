Фестиваль мордовской культуры пройдет в Нижегородской области

XVI межрегиональный фестиваль мордовской культуры «Эрзянь лисьмапря» состоится 18 июля в Лукояновском округе Нижегородской области. Об этом сообщили в министерстве культуры региона.
Площадкой проведения станет Центр культурного развития в Лукоянове на проспекте Мира, 9. Торжественное открытие фестиваля запланировано на 12:00. Для гостей подготовят выставку декоративно-прикладного искусства, мастер-классы, национальные спортивные игры, а также гала-концерт и церемонию награждения участников.
В фестивале примут участие творческие коллективы и мастера декоративно-прикладного искусства из Республики Мордовия, Нижегородской и Пензенской областей. Мероприятие проходит в рамках Года Единства народов России.
Ранее сообщалось, что фестиваль автодомов собрал путешественников в Городце.