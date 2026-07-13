Трамп: США могут ликвидировать представителей властей Ирана

Американский лидер Дональд Трамп официально возобновил военные действия против Тегерана. Он допустил ликвидацию представителей нынешних властей Ирана. По словам Дональда Трампа, американские или израильские военные на это способны. Так он сказал в беседе с радиоведущим Хью Хьюуиттом.