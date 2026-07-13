Трамп: США могут ликвидировать представителей властей Ирана

Американский лидер Дональд Трамп официально возобновил военные действия против Тегерана. Он допустил ликвидацию представителей нынешних властей Ирана. По словам Дональда Трампа, американские или израильские военные на это способны. Так он сказал в беседе с радиоведущим Хью Хьюуиттом.
«Я могу. И мы не хотим говорить об этом. Но мы, конечно, наблюдаем», — прокомментировал президент Соединенных Штатов.
Он также пригрозил Тегерану сильной бомбардировкой. Как подчеркнул Дональд Трамп, удары начнутся в ближайшее время.
Президент США также объявил, что американцы восстанавливают морскую блокаду Ирана. Для всех других стран Ормузский пролив остается открытым, уведомил он. При этом Тегеран считает, что Ормуз остается под контролем иранской стороны.