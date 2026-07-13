В Курской области вводят заправку бензина по чётным и нечётным числам

Власти пока сохраняют запрет на отпуск топлива в канистры. Оперативный штаб не устанавливал лимиты на заправку самих автомобилей. Однако некоторые автозаправочные станции вводят собственные ограничения. Губернатор призвал АЗС отменить лимиты или увеличить объём отпускаемого топлива минимум до 50 литров на одну машину.