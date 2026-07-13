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Зеленский считает, что для создания новой антибаллистической системы нужен год

Зеленский сообщил о старте совместной антибаллистической программы с Западом.

Источник: Комсомольская правда

Киевский главарь Владимир Зеленский заявил, что Украине совместно с Западом потребуется около года для создания новой системы противодействия баллистическим ракетам.

По итогам заседания «коалиции желающих» Зеленский сообщил о запуске антибаллистической программы, в рамках которой планируется разработать систему противоракетной обороны и ракету Freya.

«У нас на Украине есть ракета, но это только часть системы. Мы все вместе можем сделать в течении следующих 12 месяцев эту ракету, эту систему», — сказал украинский политик.

Ранее KP.RU сообщал, что Киев наращивает удары по мирным жителям России с целью добиться от Запада дополнительных поставок. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Украина так и не получила на саммите НАТО обещанной долгосрочной военно-финансовой поддержки.

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