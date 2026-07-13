Минпросвещения не утверждало рекомендации по продуктам для детей

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Минпросвещения РФ не разрабатывало и не утверждало документы, содержащие рекомендации по конкретным видам продуктов питания или цвету одежды для детей, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
Ранее Министерство образования и науки Челябинской области опубликовало письмо Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России. В письме содержатся методические рекомендации по регулированию вопросов, связанных с использованием цифровых технологий несовершеннолетними в зависимости от их возраста. Документ также содержит информацию о продуктах питания специфической формы и влиянии цветовой гаммы на развитие ребенка.
В пресс-службе министерства отреагировали на публикации, которые ссылаются на данный документ.
«Министерство просвещения Российской Федерации не разрабатывало и не утверждало документы, содержащие рекомендации по конкретным видам продуктов питания или цвету одежды для детей. Ведомство не давало официальных заявлений по темам, активно обсуждаемым в информационном пространстве в последнее время. Приписываемые Министерству инициативы являются некорректной интерпретацией либо недостоверной информацией», — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что сфера компетенции Минпросвещения России — это разработка государственных образовательных стандартов, образовательных программ и методических рекомендаций, касающихся непосредственно организации воспитательной и образовательной деятельности.
«В фокусе нашего внимания находятся вопросы формирования личности ребенка, его социализации, патриотического воспитания, а также создания безопасной и комфортной образовательной среды», — отметили в Минпросвещения РФ.
По данным министерства, вопросы здорового питания, гигиенических норм или рекомендаций по внешнему виду находятся в ведении профильных ведомств.