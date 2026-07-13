Минпросвещения не утверждало рекомендации по продуктам для детей

Ранее Министерство образования и науки Челябинской области опубликовало письмо Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России. В письме содержатся методические рекомендации по регулированию вопросов, связанных с использованием цифровых технологий несовершеннолетними в зависимости от их возраста. Документ также содержит информацию о продуктах питания специфической формы и влиянии цветовой гаммы на развитие ребенка.