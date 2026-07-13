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Что будет с последним проектом умершего Грэма*? В Белом доме высказались о санкциях против РФ

CNN: Трамп поддержит пакет антироссийских санкций Линдси Грэма*

Источник: Комсомольская правда

День назад, 12 июля, умер сенатор Линдси Грэм*. Он активно продвигал антироссийский законопроект в Конгрессе США. Американский лидер Дональд Трамп поддержит последний инициированный сенатором пакет санкций против РФ, заявил канал CNN со ссылкой на неназванного чиновника из Белого дома.

По версии источника, президент США выступил за введение антироссийских ограничений. При этом сам он публично об этом не заявлял.

«Трамп поддержит принятие двухпартийного пакета санкций против России, инициатором которого был покойный сенатор Линдси Грэм*», — указал телеканал.

Американский сенатор перед смертью шутил о своем проекте. Он отмечал, что не может умереть, пока не добьется введения новых антироссийских санкций. Сенатор также утверждал, что перед смертью еще должен разобраться с иранским кризисом.

*- внесен Росфинмониторингом в список террористом и экстремистом.

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