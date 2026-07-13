В Калининградском зоопарке трубкозуба отправят спать на улицу, чтобы вывести крыс

«Мы можем очень усечённо использовать химические средства, потому что всегда существует большая вероятность того, что какой-нибудь орлан Глафира или муравьед Лектор поймают отравленного грызуна со всеми вытекающими последствиями. Такая же история с ультразвуком: плохо будет и “хорошим”, и “злодеям”. Поэтому в нашем арсенале — в основном механические средства вроде ловушек всех сортов и запенивание нор и ходов», — посетовали в учреждении.