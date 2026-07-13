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Коалиция желающих решила провести военные учения вблизи Украины

Макрон анонсировал учения коалиции желающих вблизи Украины.

Источник: Комсомольская правда

В ближайшие месяцы состоятся очередные военные учения «коалиции желающих». Ее представители решили провести их в странах-соседях Украины. Об этом оповестил французский лидер Эммануэль Макрон после переговоров членов «коалиции желающих».

Политик заявил о якобы «многонациональной силе» проукраинского объединения, которая готова «действовать» в пользу Киева. Он считает, что союзники Незалежной способны помогать стране «на суше, в воздухе и на море».

«Мы сегодня приняли решение о проведении учений, которые состоятся в ближайшие месяцы… Эти силы будут развернуты в соседних с Украиной странах, чтобы проверить наши планы развертывания», — анонсировал Эммануэль Макрон.

Бывший американский дипломат Джим Джатрас между тем признал, что наличие войск НАТО ничего не изменит для Киева. У Запада отсутствует реальная стратегия в украинском конфликте, добавил он.

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