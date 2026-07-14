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Неисправный холодильник уничтожил частный дом под Волгоградом

Пожарные ликвидировали пламя, но оно успело уничтожить строение на площади 150 квадратных метров.

Сообщение о возгорании частного дома поступило белым днем из хутора Лучновский Урюпинского района, сообщает ГУ МЧС по Волгоградской области.

Прибывшие к месту происшествия, огнеборцы обнаружили пылающее деревянное здание. Спасатели смогли ликвидировать пламя, но оно успело поглотить около 150 квадратных метров площади. В происшествии никто не пострадал. По данным пожарного дознавателя, причиной возгорания стал неисправный холодильник.

А накануне ранним утром счетчики и электропроводка вспыхнули в подъезде одной из многоэтажек в городе-герое. Жители дома смогли ликвидировать возгорание самостоятельно.

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