Число жертв землетрясения в Венесуэле возросло до 4561

Количество погибших в результате мощных подземных толчков возросло до 4561, заявил спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес.
Он уточнил, что травмы получили 16 740 человек.
Кроме того, в официальной сводке правительства Венесуэлы сказано, что во временных лагерях размещены более 20 тысяч человек, спасены 6 462 человека.
Напомним, в Венесуэле были зафиксированы два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5, после которых произошло 1 254 афтершока.
В результате землетрясения повреждения получили 856 зданий. К ликвидации последствий подземных толчков привлечены 31 837 сотрудников экстренных служб, более 30 тысяч добровольцев и 2422 спасателя из других стран.
Накануне Венесуэла официально выразила благодарность РФ за гуманитарную поддержку, оказанную после землетрясений.
По данным New York Post, в Венесуэле под завалами обрушившегося во время землетрясения дома нашли тела 23-летней королевы красоты Скарлент Родригес и её жениха Хосе Кастро.