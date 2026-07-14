Что можно и нельзя делать на Летние кузьминки 14 июля на бабий праздник

Православная церковь 14 июля вспоминает святых Косму и Дамиана — позднее их стали называть Кузьмой и Демьяном. В народе принято праздновать Летние кузьминки. Но существует еще одно название — Бабий праздник. С 14 июля устраивались так называемые женские пиры, где готовили общую кашу.
Что нельзя делать 14 июля.
Женщинам не следует заниматься тяжелой работой. Запрещено завидовать чужим успехам. Подобным, как считалось, можно привлечь неприятности.
Что можно делать 14 июля.
По традиции, было принято устраивать женский пир и обязательно готовить общую кашу. На названный пир каждая женщина приносила свои продукты, а кашей угощали всех желающих.
Согласно приметам, западный ветер предупреждает про дождь. В том случае, если на деревьях появились желтые листья, то осень будет ранней.
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