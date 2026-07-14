Какой знак зодиака самый ленивый

Овны — лучшие работники, потому что они жестче к себе, чем любой босс. Они часто выполняют задачи еще до того, как их попросили. Овны ненавидят ошибки и борются с ними до победного конца. Их главная цель — стать настолько успешными, чтобы работать на себя. Интересно, что если Овен становится начальником, он может начать «пилить» себя же за лень, даже если он трудится круглосуточно. Как извиниться перед девушкой: обязательные лайфхаки для парней.