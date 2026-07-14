Что можно и нельзя делать Космы и Дамиана 14 июля 2026 года

Во вторник, 14 июля 2026 года, православный мир вспоминает святых бессребреников Косму и Дамиана Римских, а народный календарь встречает Летние Кузьминки. Это удивительный день, когда церковные традиции тесно переплетаются с крестьянскими обычаями, знаменуя собой пик лета и начало активной ягодной поры.
В народе этот праздник считался преимущественно женским. После напряженных полевых работ женщины собирались вместе, чтобы отдохнуть, обменяться новостями и укрепить родственные связи. Но главный смысл дня заключался в заботе о семье и доме.
Святых Косму и Дамиана почитали как покровителей семьи, брака и домашнего скота, а также как чудотворцев, безвозмездно исцеляющих больных. Именно поэтому день идеально подходит для молитв о здоровье близких и помощи нуждающимся. В огородах и садах вовсю поспевает малина, крыжовник и смородина — самое время делать заготовки, которые, по поверьям, в этот день получаются особенно удачными и целебными.
Содержание:
ЧТО МОЖНО ДЕЛАТЬ СЕГОДНЯ 14 ИЮЛЯ ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ СЕГОДНЯ 14 ИЮЛЯПОГОДНЫЕ ПРИМЕТЫ НА 14 ИЮЛЯУ КОГО СЕГОДНЯ ИМЕНИНЫ: ИМЕНИННИКИ 14 ИЮЛЯКакой сегодня праздник: 14 июля 2026 годаКакие исторические события произошли 14 июляКто из знаменитостей родился 14 июляКто такие святые Косма и Дамиан.
ЧТО МОЖНО ДЕЛАТЬ СЕГОДНЯ 14 ИЮЛЯ.
Духовные и семейные дела:
Посетить храм и помолиться святым Косме и Дамиану о здравии, исцелении от недугов и мире в семье. Провести время с родными: укрепить семейные узы, собраться за общим столом, обсудить планы. Как извиниться перед девушкой: обязательные лайфхаки для парнейПопросить прощения у близких, чтобы оставить обиды в прошлом. Помочь нуждающимся — милостыня и добрые дела в этот день сулят особую благодать.
Бытовые и хозяйственные хлопоты:
Собирать ягоды (малину, крыжовник, смородину) и делать домашние заготовки — варенье, компоты, морсы. Считается, что минимальная тепловая обработка позволяет сохранить максимум пользы. Заниматься домашними делами и рукоделием, чтобы привлечь удачу в дом. Принимать гостей и ходить в гости — к укреплению дружбы и достатку. Привести в порядок мысли и дом — навести чистоту (с осторожностью, см. раздел «Нельзя»), но не перегружая себя тяжелой работой. 7 вещей, из-за которых уходит удача.
ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ СЕГОДНЯ 14 ИЮЛЯ.
С этим днем связано множество народных предостережений, которые касаются в первую очередь морального облика и семейного благополучия:
Категорические запреты:
Ссориться, ругаться и злословить — считается, что конфликт в этот день может разрушить семью или обернуться долгими неприятностями. Словесный садизм: 10 фраз, которые нельзя говорить даже в шуткуЗавидовать и желать зла — по примете, негатив вернется бумерангом и испортит вашу жизнь. Почему у меня ничего не получаетсяОтказывать в помощи — проявление жадности и жестокости может привести к бедности и одиночеству. Женщинам тяжело работать — не стоит перегружать себя, уделите время отдыху и детям (иначе хлопоты только прибавятся). Почему постоянная усталость.
Быт и хозяйство:
Тратить деньги и выставлять достаток напоказ — бережливость в этот день привлекает богатство, а расточительство — убытки. Выбрасывать хлеб — к нужде и голоду. Работать с железом и предметами из него — особенно кузнецам, чтобы не накликать сильный град на посевы. Есть малину просто так — по поверью, в этот день ягода имеет силу только как лекарство (в лечебных целях). Как понять свое предназначение и найти любимое дело: пошаговое руководство от психолога, нумеролога и астролога.
Осторожно с тайнами и младенцами:
Не стоит делиться сокровенными секретами — они могут стать достоянием общественности. Не показывать новорожденного чужим людям — чтобы не сглазить и не наслать болезнь.
ПОГОДНЫЕ ПРИМЕТЫ НА 14 ИЮЛЯ.
Наши предки внимательно следили за природой, чтобы предсказать будущее:
Если ночью звезды ярко мерцают, а утром появляются густые облака — ждите грозы и дождя. Паук активно спускается по паутине вечером — следующий день будет ясным и теплым. Западный ветер — к дождливой погоде. Листья на деревьях начали желтеть — осень придет рано, а зима будет холодной. Богатый урожай малины и крыжовника — предвестник достатка и благополучия в доме в наступающем году.
У КОГО СЕГОДНЯ ИМЕНИНЫ: ИМЕНИННИКИ 14 ИЮЛЯ.
14 июля отмечают именины: Кузьма (Косма), Демьян (Дамиан), Пётр, Ангелина, Аркадий, Василий, Константин и Лев.
Какой сегодня праздник: 14 июля 2026 года.
Сегодня, 14 июля 2026 года, в мире царит удивительное разнообразие: от государственных революционных дат до забавных поводов для радости. Этот день — настоящая машина времени, которая отправляет нас то в Средневековье, то в эру первых автомобилей, то к истокам популярных видеоигр. Но обо всем по порядку.
Мир и Россия: официальные и необычные праздники.
Для нашей страны этот день, прежде всего, День смородины. Самое время отправиться на дачу или на рынок за этой ароматной, кисловато-сладкой ягодой. Считается, что именно 14 июля смородина достигает пика своей сочности. Идеальный повод сварить целебное варенье, испечь пирог или просто съесть горсть свежих ягод, заряжаясь витаминами на весь год.
В то же время во всем мире отмечают День хаоса и беспорядка. Официальное разрешение забыть о строгих правилах, с юмором отнестись к беспорядку на столе и позволить себе немного спонтанности. Отличный день, чтобы выдохнуть и перестать пытаться контролировать всё вокруг!
А вот для всех строителей, мастеров и любителей точных измерений есть свой повод — День измерительной рулетки. 14 июля 1868 года американец Элвин Феллоуз получил патент на это незаменимое приспособление, без которого сейчас не обходится ни один ремонт.
Национальные праздники мира 14 июля.
В этот день история буквально оживает на улицах разных стран:
Франция отмечает главный государственный праздник — День взятия Бастилии. Это годовщина революционного штурма тюрьмы-крепости в 1789 году, который стал символом крушения абсолютизма. Ирак празднует День Республики, ознаменовавший свержение монархии в 1958 году. Швеция поздравляет свою королевскую семью: это День рождения кронпринцессы Виктории, наследницы престола.
Какие исторические события произошли 14 июля.
14 июля — настоящий кладезь исторических событий. Вот только несколько ярких страниц:
Автомобильная эра в России: В 1896 году на Нижегородской выставке публике впервые продемонстрировали первый русский автомобиль. Это был смелый шаг в будущее! Покорение Альп: В 1865 году отважный альпинист Эдуард Уимпер совершил первое в истории восхождение на вершину Маттерхорн (4478 м). Правда, спуск омрачился трагедией — четверо участников экспедиции сорвались в пропасть. Космические рекорды: В 1965 году американская станция «Маринер-4» впервые в истории передала на Землю крупные снимки поверхности Марса. А ровно 50 лет спустя, в 2015 году, аппарат New Horizons совершил исторический пролет рядом с Плутоном. Игровая индустрия: В 1983 году вышла легендарная аркада Mario Bros., подарившая миру знаменитых водопроводчиков.
Кто из знаменитостей родился 14 июля.
Этот день подарил миру множество талантов, среди которых:
Густав Климт (1862) — гениальный австрийский художник, чьи «Поцелуй» и «Золотой Адель» поражают своей чувственностью и роскошью. Ингмар Бергман (1918) — легендарный шведский режиссер, мастер психологического кино. Уильям Ханна (1910) — создатель культовых «Тома и Джерри», чьи мультфильмы мы любим до сих пор. Пелагея (1986) — российская певица, хранительница народных традиций и наставница шоу «Голос».Конор Макгрегор (1988) — эпатажный ирландский боец, звезда смешанных единоборств. Ян Непомнящий (1990) — сильнейший российский шахматист, гроссмейстер.
Кто такие святые Косма и Дамиан.
Святые бессребреники и чудотворцы Косма и Дамиан занимают особое место в истории христианской церкви. Их имена известны каждому православному верующему, а память о них бережно хранится на протяжении многих веков. Эти святые прославились не только своей глубокой верой, но и удивительным даром исцеления, который они использовали совершенно безвозмездно, за что и получили наименование бессребреников. Жизненный путь Космы и Дамиана, их мученическая кончина и посмертные чудеса составляют одну из самых ярких страниц в истории раннехристианской церкви.
Исторический контекст и время жизни святых.
Косма и Дамиан жили в третьем веке нашей эры, в эпоху жестоких гонений на христиан при римском императоре Карине. Этот период вошел в историю как время суровых испытаний для последователей Христа, когда исповедание веры могло стоить человеку жизни. Император Карин, правивший Римской империей с 283 по 285 год, известен своей враждебностью к христианству. Именно в это тяжелое время два брата, происходившие из знатной римской семьи, посвятили свою жизнь служению Богу и людям.
Важно отметить, что Косма и Дамиан не были единственными святыми с такими именами в церковной истории. Существует несколько пар святых с этими именами, что иногда вызывает путаницу. Кроме римских мучеников, память которых совершается 14 июля, известны также Косма и Дамиан Асийские, память которых отмечается 1 ноября, а также Косма и Дамиан Киликийские, чья память совершается 17 октября. Однако именно римские братья, пострадавшие при императоре Карине, наиболее почитаемы в восточной христианской традиции и известны под именем бессребреников.
Происхождение и воспитание святых братьев.
Святые Косма и Дамиан родились в Риме в благочестивой христианской семье. Их отец, грек по происхождению, рано скончался, и воспитанием детей занималась их мать Феодотия. Она была женщиной глубокой веры и высоких нравственных качеств. Именно ей принадлежит особая заслуга в том, что братья выросли истинными христианами и стали теми, кем их знает церковная история.
Феодотия приложила все усилия, чтобы дать детям хорошее образование и воспитать их в духе христианского благочестия. Она не только учила сыновей читать и писать, но и прививала им любовь к ближним, сострадание к страждущим и готовность бескорыстно помогать нуждающимся. Мать стремилась передать детям глубокое понимание христианского учения и важность следования заповедям Христа. Впоследствии Феодотия была причислена к лику святых, и церковь почитает ее память вместе с сыновьями.
Врачебное искусство и дар исцеления.
Получив прекрасное образование, братья избрали для себя благородную профессию врача. В те времена медицина была тесно связана с философией и религиозными представлениями, и христианские врачи выделялись среди своих коллег особым отношением к больным. Косма и Дамиан стали известны как искусные врачеватели, но их главное отличие от других медиков заключалось в том, что они никогда не брали плату за свой труд.
Братья воспринимали свои врачебные способности как дар Божий, полученный свыше, и считали грехом извлекать из него материальную выгоду. Они лечили всех без исключения, независимо от социального положения, богатства или вероисповедания. К бедным они относились с особой заботой, а состоятельным людям напоминали о необходимости помогать нуждающимся. При этом Косма и Дамиан всегда подчеркивали, что исцеление приходит не от них, а от Бога, и что их дело — лишь служение высшей воле.
Современники отмечали удивительную эффективность лечения, которое проводили братья. К ним стекались больные со всех концов Рима и его окрестностей. Многие получали исцеление не только от телесных недугов, но и от душевных страданий. Братья не только лечили, но и наставляли людей в христианской вере, укрепляли их дух и помогали обрести надежду на спасение. Их доброта, смирение и бескорыстие привлекали к ним множество людей, и многие из исцеленных принимали христианство.
Особое отношение к дару исцеления.
Интересно, что Косма и Дамиан, подобно своему великому предшественнику апостолу Павлу, не хотели обременять тех, кому служили, и предпочитали зарабатывать на жизнь собственным трудом. Они занимались ремеслом, чтобы иметь средства к существованию, и не принимали никаких вознаграждений за врачебную помощь. Однажды только Дамиан принял от исцеленной женщины три яйца в качестве символического дара, но делал это с великим смирением, чтобы не огорчить женщину отказом. Этот случай впоследствии стал предметом глубокого размышления для церковных писателей, которые видели в нем проявление христианской любви, а не нарушение обета нестяжательства.
Братья понимали, что истинное исцеление невозможно без веры и духовного очищения. Поэтому они всегда начинали лечение с молитвы, призывая благословение Божие и укрепляя веру пациента. Они учили, что телесное здоровье неразрывно связано со здоровьем души, и что человек должен стремиться к гармоничному развитию всех своих сил. Такой подход делал их не просто врачами, а духовными наставниками для своих пациентов.
Отношения между братьями и их служение.
Косма и Дамиан были неразлучны на протяжении всей своей жизни. Они вместе учились, вместе служили людям и вместе приняли мученическую смерть. Их братская любовь была настолько сильной, что стала примером для подражания для многих христиан. Они поддерживали друг друга во всех начинаниях, и их совместное служение было гораздо эффективнее, чем могло бы быть поодиночке.
Братья основывали свои врачебные практики на христианском понимании человека как целостного существа. Они лечили не болезни, а больных людей, вникая в обстоятельства их жизни, заботясь об их духовном состоянии. Их подход к медицине был поистине холистическим, то есть рассматривающим человека во всей полноте его физических, психических и духовных аспектов. Это делало их врачевание особенно эффективным.
Слава о братьях быстро распространилась по Риму и далеко за его пределами. Многие язычники, получившие исцеление от Космы и Дамиана, обращались к христианству. Это не могло не вызвать недовольства среди языческих жрецов, которые видели в деятельности братьев угрозу традиционным религиозным культам. Однако братья продолжали свое служение, не обращая внимания на опасности.
Гонения и мученическая кончина.
Время правления императора Карина было периодом усиления гонений на христиан. Власти Рима видели в новой религии угрозу государственному порядку и традиционным ценностям. Христиане подвергались преследованиям, их имущество конфисковывалось, а сами они подвергались пыткам и казням. В этой тяжелой ситуации Косма и Дамиан продолжали открыто исповедовать свою веру и заниматься врачебной деятельностью.
По доносу языческих жрецов братья были арестованы и предстали перед судом. Им было предложено отречься от Христа и принести жертвы римским богам. Однако Косма и Дамиан твердо отказались сделать это, заявив, что они служат единому истинному Богу и не поклонятся идолам. Они не только не отреклись от своей веры, но и смело обличали язычество, свидетельствуя о силе и истинности христианства.
Правитель города, перед которым предстали братья, приказал подвергнуть их жестоким пыткам. Однако по молитвам святых Господь сохранял их силы и подавал им мужество выдержать все истязания. Согласно житийным источникам, братья были брошены в море, но ангел спас их от утопления. Когда их пытались сжечь в печи, огонь погас. Даже когда правитель приказал распять их на крестах, и это не привело к их смерти — братья оставались живы и продолжали молиться.
После всех этих чудес правитель впал в ярость и приказал обезглавить Косму и Дамиана. Так братья приняли мученическую кончину, сохранив верность Христу до самого конца. Вместе с ними были казнены и три их ученика, разделившие с ними участь. Тела мучеников были с честью погребены христианами в Риме на Виа Салария.
Посмертное почитание и чудеса.
После своей смерти святые Косма и Дамиан не перестали помогать людям. Их мощи стали источником многочисленных чудес, и к их гробницам стекались паломники со всей Римской империи. Особенно прославились святые исцелением больных, и к ним обращались с молитвами об избавлении от самых разных недугов.
В четвертом веке император Прокопий построил в Константинополе величественную церковь в честь святых бессребреников Космы и Дамиана. Этот храм стал одним из самых почитаемых центров христианского мира. Множество верующих получали здесь исцеление через молитвы к святым. В честь Космы и Дамиана были построены и другие храмы в разных городах христианского мира, включая Рим и Иерусалим.
В житиях святых содержится множество рассказов о чудесах, произошедших после их кончины. Например, известен случай, когда человек с тяжелой болезнью ноги был исцелен после того, как увидел во сне святых, пришедших к нему с врачебными инструментами. После пробуждения он обнаружил, что его нога полностью здорова. Другой случай рассказывает о человеке, страдавшем от гнойной раны, которой врачи не могли помочь. После молитвы Косме и Дамиану он был исцелен, и рана затянулась бесследно.
Святые бессребреники особенно почитались как целители болезней, связанных с глазами и зрением. Многие люди, получившие исцеление от слепоты, видели во сне самих святых, которые приходили к ним и совершали исцеление. Это свидетельствует о том, что и после физической смерти святые продолжают свою врачебную миссию, помогая верующим и поддерживая их в трудные минуты жизни.
Почитание на Руси и в России.
Святые Косма и Дамиан глубоко почитаются в русской православной традиции. На Руси они получили народные имена Кузьма и Демьян, под которыми они стали известны в народном календаре и фольклоре. Память святых отмечается дважды в году: 14 июля (Летние Кузьминки) и 14 ноября (Осенние Кузьминки).
В народной традиции святые Кузьма и Демьян стали покровителями семейного очага, брака и домашнего скота. К ним обращались с молитвами о благополучии в семье, о здоровье детей и о защите домашних животных. Особенно почитали этих святых женщины, которые видели в них защитников и помощников в семейных делах.
Летние Кузьминки, отмечаемые 14 июля, были связаны с началом сенокоса и сбором ягод. В этот день женщины собирались вместе, устраивали совместные трапезы и занимались домашними делами. Считалось, что святые помогают сохранить мир и согласие в семье, защищают от ссор и раздоров. В этот день было принято прощать обиды и мириться с теми, кто был в ссоре.
Осенние Кузьминки, которые праздновались 14 ноября, считались днем проводов осени и встречи зимы. К этому времени заканчивались сельскохозяйственные работы, и крестьяне имели возможность отдохнуть и подумать о духовных делах. В этот день также было принято обращаться к святым с молитвами о помощи в делах и о защите от бед.
Святые Косма и Дамиан в православной традиции.
В православной церкви святые бессребреники Косма и Дамиан Римские почитаются как одни из самых великих чудотворцев и целителей. Их имена включены в церковные календари, и им посвящены многие богослужебные тексты. Молитвы к святым Косме и Дамиану читают при различных болезнях, особенно при заболеваниях глаз, а также при семейных проблемах и в поиске супружеской пары.
Церковь особенно подчеркивает бескорыстие святых, которые лечили людей безвозмездно, не принимая от них никакой платы. Именно поэтому они называются бессребрениками — это наименование стало нарицательным для всех святых, прославившихся безвозмездной помощью страждущим. Косма и Дамиан являются примером истинного христианского служения, когда человек отдает свои способности и таланты на благо ближних, не думая о материальном вознаграждении.
В иконографии святые часто изображаются с врачебными инструментами в руках, что символизирует их профессию. Иногда их изображают в медицинских облачениях, характерных для той эпохи, или в священнических одеждах, подчеркивая их духовное служение. Часто они пишутся вместе со своей матерью Феодотией, которая сыграла важную роль в их воспитании и духовном становлении.
Влияние святых на современную культуру и традиции.
Почитание святых Космы и Дамиана оставило заметный след в культурных традициях многих стран. Их имена носят храмы и монастыри, в их честь называют медицинские учреждения и благотворительные фонды. Образы бессребреников вдохновляли художников и поэтов на протяжении многих веков.
В народной традиции с именами Кузьмы и Демьяна связано множество поверий и обычаев. Считалось, что эти святые помогают в сватовстве и покровительствуют счастливому браку. Невесты молились им о хороших женихах, а матери просили о счастье и здоровье своих дочерей. Также святых почитали как покровителей домашних животных, особенно лошадей, и в день их памяти принято было особенно заботиться о скотине.
На Руси существовал обычай в день Летних Кузьминок варить кашу из разных круп и угощать ею всех соседей и странников. Этот обычай символизировал общность людей и их готовность делиться друг с другом. Женщины, собиравшиеся вместе, обсуждали свои дела и проблемы, поддерживая друг друга в трудных ситуациях.
Нравственный пример святых бессребреников.
Жизнь и подвиг святых Космы и Дамиана являются ярким примером христианского служения ближним. Они показывают, что истинное богатство человека заключается не в материальных благах, а в любви к Богу и к людям. Братья могли бы стать богатыми и знаменитыми врачами, но они предпочли служение Христу и людям, отказываясь от материальной выгоды.
Их бескорыстие особенно актуально в современном мире, где часто ценятся деньги и материальное благополучие. Святые напоминают нам о том, что истинная ценность жизни заключается в добрых делах, в помощи ближним и в вере в Бога. Они показывают, что даже в самых тяжелых обстоятельствах можно сохранить верность своим принципам и не отступать от пути добра.
Мученическая кончина братьев является свидетельством их непоколебимой веры и любви к Богу. Они не испугались пыток и смерти, сохранив верность Христу до последнего вздоха. Их мужество и стойкость вдохновляют верующих не бояться испытаний и всегда оставаться верными своим убеждениям.
Чудеса по молитвам святым.
Многочисленные чудеса, происходящие по молитвам к святым Косме и Дамиану, продолжают укреплять веру людей и в современное время. Верующие обращаются к ним в самых разных житейских ситуациях, и многие получают помощь и утешение. Святые помогают не только в болезнях, но и в семейных проблемах, в трудных жизненных обстоятельствах, в поиске правильного пути.
Особенно много свидетельств о помощи святых при глазных болезнях. Считается, что Косма и Дамиан имеют особую благодать исцелять глазные недуги. Поэтому иконы святых часто устанавливаются в специальных киотах с лампадами, и к ним стекаются верующие с молитвами о прозрении и об исцелении.
Святые помогают также врачам и медицинским работникам, которые обращаются к ним за помощью в своей профессиональной деятельности. Многие медики считают святых Косму и Дамиана своими небесными покровителями и молятся им перед сложными операциями или ответственными решениями.
Святые бессребреники и чудотворцы Косма и Дамиан Римские занимают особое место в сонме православных святых. Их жизнь, подвиг, мученическая кончина и посмертные чудеса являются ярким свидетельством силы христианской веры и бескорыстной любви к ближним. Они служили людям своим врачебным искусством, не требуя никакой платы, и стали образцом для подражания для многих поколений христиан.
Память о святых бережно сохраняется в церковной традиции, а их имена носят храмы и монастыри по всему миру. Народные традиции, связанные с Кузьмой и Демьяном, продолжают жить в культуре многих народов, напоминая о необходимости мира, согласия и взаимопомощи. Молитвы к святым Косме и Дамиану продолжают приносить верующим утешение, исцеление и духовную поддержку, подтверждая их репутацию великих чудотворцев и целителей. Почитание этих святых является неотъемлемой частью православной традиции, и их пример продолжает вдохновлять верующих на добрые дела и на служение Богу и людям.
Как радовать себя каждый день.