Что можно и нельзя делать Космы и Дамиана 14 июля 2026 года

Интересно, что Косма и Дамиан, подобно своему великому предшественнику апостолу Павлу, не хотели обременять тех, кому служили, и предпочитали зарабатывать на жизнь собственным трудом. Они занимались ремеслом, чтобы иметь средства к существованию, и не принимали никаких вознаграждений за врачебную помощь. Однажды только Дамиан принял от исцеленной женщины три яйца в качестве символического дара, но делал это с великим смирением, чтобы не огорчить женщину отказом. Этот случай впоследствии стал предметом глубокого размышления для церковных писателей, которые видели в нем проявление христианской любви, а не нарушение обета нестяжательства.