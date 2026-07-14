Гороскоп для всех знаков зодиака на 14 июля 2026 года

Правило трех «НЕ»: Не начинать, не подписывать, не обещать. Новолуние — это «ноль», энергия только зарождается. Любое начинание в этот день будет расти очень медленно и с трудом. Эмоциональный интеллект. Рак — знак Луны, поэтому 14 июля все будут чрезмерно чувствительны и обидчивы. Не принимайте резкие слова на свой счет (это ретро-Меркурий искажает речь). Если вас задели — вспомните, что человек говорит не то, что думает, а то, что болит у него внутри. Перепроверяйте маршруты. Ретро-Меркурий в разгаре. В этот день высока вероятность опозданий, поломок транспорта и сбоев в навигации. Выходите из дома на 20 минут раньше. Пишите от руки. Чтобы обмануть ретро-Меркурий, важные списки и договоренности записывайте шариковой ручкой на бумаге. Компьютерные файлы обязательно сохраняйте в трех местах. Дом — ваша крепость. Новолуние в Раке требует заняться бытом. Устройте вечером «шведский стол» для семьи, зажгите свечи. Энергия этого дня любит влажность — проветрите комнаты или включите увлажнитель воздуха. Никакого алкоголя и острых блюд. Луна в Раке отвечает за желудок, а ретро-Меркурий — за ферментацию. Пищеварительная система уязвима. Отдайте предпочтение супам, кашам и теплому молоку. Смотрите в прошлое, чтобы строить будущее. Это идеальный день, чтобы поблагодарить родителей (даже мысленно), простить старые обиды и вернуться к забытым хобби. Все, что вы запустите сегодня из глубины души, даст мощные всходы через 6 месяцев.