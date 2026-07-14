Гороскоп для всех знаков зодиака на 14 июля 2026 года

Этот день несет двойную энергетическую нагрузку: Новолуние в Раке погружает нас в стихию эмоций, дома и интуиции, а ретроградный Меркурий (в знаке Льва) создает помехи в коммуникациях и заставляет пересматривать старые связи. Это время пассивного старта: лучше не толкать двери ногой, а прислушиваться к внутреннему голосу.
Астрологический прогноз на 14 июля 2026 года.
ОВЕН (21 марта — 19 апреля).
Для вас это Новолуние происходит в секторе дома и семьи. Ретроградный Меркурий может вернуть в вашу жизнь бывшего партнера или старый семейный спор.
Чем стоит заняться: Пересмотром отношений с родителями или детьми. Начните вести домашний бюджет с нуля. Займитесь косметическим ремонтом или перестановкой мебели. Отличный день для того, чтобы извиниться за старые обиды.
Чем не стоит: Инициировать крупные строительные работы (Меркурий ретро принесет ошибки в чертежах). Не стоит демонстрировать эгоизм в делах — сегодня вы часть целого.
Финансы: 45% (сделки отложите, сейчас легко переплатить или не заметить подвох в договоре).Любовь: 75% (отличный шанс возродить былую страсть, но именно с тем, кого уже знаете).Карьера: 30% (покажите начальству домашний уют, а не амбиции — продвижение подождет).Счастливый цвет: Персиковый. Счастливое блюдо: Домашний куриный бульон с лапшой. Какие знаки зодиака самые богатые.
ТЕЛЕЦ (20 апреля — 20 мая).
Ваша стихия — деньги и самооценка, но сегодня Луна в Раке и ретро-Меркурий мешают трезвому взгляду на вещи. Вы можете переоценить свои таланты.
Чем стоит заняться: Пересчетом старых долгов (вам или ваших). Напишите список того, чему вы научились за последние полгода. Отличное время для коротких образовательных курсов (повторение пройденного).
Чем не стоит: Покупать технику и гаджеты (принесут хлопоты с настройкой). Не стоит давать деньги в долг — вернут с задержкой. Избегайте сладких перекусов — лишний вес прилипнет надолго.
Финансы: 60% (только рутинные платежи и возврат долгов, никаких новых вложений).Любовь: 40% (вы слишком прагматичны сегодня, романтика ускользает; лучше посвятить день себе).Карьера: 65% (хорошо для завершения отчетов и аудита, не для стартапов).Счастливый цвет: Терракотовый. Счастливое блюдо: Картофельное пюре с грибной подливой. Порочная астрология: какие знаки зодиака изменяют без угрызений совести, а какие — с расчетом.
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая — 20 июня).
Новолуние в вашем секторе денег, а ваш управитель Меркурий ретрограден. Это парадоксальный день: идеи переполняют, но воплощать их нельзя.
Чем стоит заняться: Анализом своей бизнес-модели. Пересмотрите свои траты за последние 3 месяца. Отличное время для того, чтобы обратиться к психологу или коучу — вы услышите то, что давно хотели сказать себе.
Чем не стоит: Начинать новый проект «с нуля». Не подписывайте договора, даже если они кажутся идеальными. Не стоит сплетничать — ваши слова будут превратно истолкованы.
Финансы: 25% (критически плохой день для сделок; риск мошенничества зашкаливает).Любовь: 55% (легкий флирт в соцсетях возможен, но не назначайте первые свидания).Карьера: 35% (исправляйте ошибки в документах, но не просите прибавки).Счастливый цвет: Лимонный. Счастливое блюдо: Фруктовый салат с йогуртом. Что можно и нельзя делать в ретроградный Меркурий 2026.
РАК (21 июня — 22 июля).
Это ваше Новолуние! Вы в центре внимания Вселенной. Это момент обновления вашей личности. Ретро-Меркурий, однако, советует вам молчать о своих планах до 26 июля.
Чем стоит заняться: Загадать желание на год (лучше всего про дом, семью и безопасность). Проведите ритуал утреннего умывания с мыслью «я обновляюсь». Напишите письмо самому себе в прошлом и простите себя за ошибки.
Чем не стоит: Публично объявлять о своих целях (сглазите). Не стоит покупать новую одежду — она не подчеркнет вашу новую сущность. Избегайте алкоголя — эмоции зашкаливают.
Финансы: 50% (нейтрально, лучше потратить на дом и уют).Любовь: 90% (ваша чувствительность притягивает людей как магнит; идеально для укрепления брака).Карьера: 20% (вам нужно в кокон, а не в офис).Счастливый цвет: Серебристо-лунный. Счастливое блюдо: Сливочный суп-пюре из тыквы. Что такое Асцендент и как он влияет на вашу жизнь.
ЛЕВ (23 июля — 22 августа).
Новолуние в Раке затрагивает вашу подсознательную сферу, а ретроградный Меркурий — ваш личный знак. Вы можете чувствовать заторможенность.
Чем стоит заняться: Медитацией, ведением дневника снов. Обратите внимание на старых друзей, с которыми не виделись годами — это не случайно. Займитесь благотворительностью или отдайте ненужные вещи.
Чем не стоит: Красить волосы или делать кардинальную стрижку (результат разочарует). Не стоит давить на окружающих своей волей — сегодня они непробиваемы.
Финансы: 55% (перепроверьте банковские выписки, но крупных движений не делайте).Любовь: 60% (интимная, глубокая связь лучше, чем шумные признания).Карьера: 40% (ищите вдохновение в прошлых успехах, не гонитесь за новыми).Счастливый цвет: Золотистый. Счастливое блюдо: Шашлык из баранины (но приготовленный дома). Что такое ретроградный Меркурий и почему его все ругают.
ДЕВА (23 августа — 22 сентября).
Ваш управитель Меркурий ретрограден, а Новолуние в Раке приходится на сектор друзей и коллективов. Вам нужно быть дипломатом.
Чем стоит заняться: Восстановлением старых контактов — сейчас вы можете найти выгодных партнеров из прошлого. Приведите в порядок свои социальные сети (удалите старых «френдов»). Начните писать мемуары или блог о своем опыте.
Чем не стоит: Участвовать в коллективных спорах. Не стоит организовывать вечеринки — гости не придут или будет скучно. Отложите визиты к стоматологу.
Финансы: 70% (хороший день для погашения кредитов, чтобы снизить нагрузку).Любовь: 35% (критичность зашкаливает; вы видите только недостатки партнера).Карьера: 80% (отличный шанс навести порядок в документообороте; вас заметят за усердие).Счастливый цвет: Оливковый. Счастливое блюдо: Рыба на пару с овощами. Почему муж молчит после ссоры? Астрологическая диета его Луны (и как это разрушает отношения).
ВЕСЫ (23 сентября — 22 октября).
Новолуние в Раке активирует ваш 10-й дом — карьеры и цели. Ретро-Меркурий подкидывает вам старые задачи. Это момент смены жизненного направления.
Чем стоит заняться: Пересмотром своего резюме. Свяжитесь с бывшим начальником — он может предложить что-то интересное. Устройте день тишины в офисе, чтобы доделать старые дела. Отличное время, чтобы сменить имидж (но мягко).
Чем не стоит: Подавать заявления об увольнении (пожалеете). Не стоит открывать свой бизнес в этот день. Избегайте судебных исков.
Финансы: 65% (переговоры о зарплате с старым работодателем удачны).Любовь: 50% (отношения отходят на второй план, вы слишком заняты собой).Карьера: 85% (один из лучших дней в году для стратегического планирования).Счастливый цвет: Небесно-голубой. Счастливое блюдо: Куриная грудка с киноа. Как извиниться перед девушкой: обязательные лайфхаки для парней.
СКОРПИОН (23 октября — 21 ноября).
События разворачиваются в 9-м доме (путешествия, образование). Но с ретро-Меркурием лучше никуда не ехать.
Чем стоит заняться: Изучением иностранного языка по старым учебникам. Пересмотрите любимый фильм в оригинале. Займитесь философией — прочитайте книгу, которую откладывали. Отлично идет работа с зарубежными архивами и базами данных.
Чем не стоит: Покупать авиабилеты и туры (рейсы задержат, багаж потеряют). Не стоит спорить о политике и религии. Избегайте экстрима.
Финансы: 40% (валютные операции крайне невыгодны).Любовь: 70% (романтика с иностранцем или в поездке воспоминаний очень вдохновляет).Карьера: 55% (обучение окупится позже, но не сейчас).Счастливый цвет: Бордовый. Счастливое блюдо: Острый том-ям с креветками. Как понять свое предназначение и найти любимое дело: пошаговое руководство от психолога, нумеролога и астролога.
СТРЕЛЕЦ (22 ноября — 21 декабря).
Новолуние в Раке в 8-м доме (кризисы, чужие деньги, секс). Это день трансформации. Меркурий ретро заставляет пересмотреть вопрос наследства или общих бюджетов.
Чем стоит заняться: Переговорами с банком по реструктуризации старых кредитов. Психологическими практиками — вы сможете вытащить из подсознания давнюю травму. Займитесь домашним SPA-уходом.
Чем не стоит: Брать новые микрозаймы. Не стоит ревновать партнера без повода (вы придумаете несуществующее). Избегайте хирургических вмешательств.
Финансы: 30% (игра на бирже или крупные инвестиции под строгим запретом).Любовь: 80% (магнетизм зашкаливает, но связь будет очень глубокой и кармической).Карьера: 25% (энергия уходит на внутренние процессы, внешний успех подождет).Счастливый цвет: Темно-зеленый. Счастливое блюдо: Черный шоколад с перцем чили. Как правильно извиниться перед котом.
КОЗЕРОГ (22 декабря — 19 января).
Новолуние в Раке в 7-м доме (партнерство и брак). Это время перезагрузки отношений. Ретро-Меркурий возвращает бывших возлюбленных или старых партнеров по бизнесу.
Чем стоит заняться: Открытым разговором с супругом о чувствах (но без претензий). Пересмотрите старые контракты — там ошибка, которая сейчас вылезет. Хорошо заняться совместным планированием бюджета с партнером.
Чем не стоит: Жениться или выходить замуж (этот брак будет основан на иллюзиях). Не стоит подавать на развод. Не стоит брать на себя чужие обязательства.
Финансы: 45% (общие деньги лучше разделить, не вкладывайтесь в партнерские проекты).Любовь: 60% (если у вас есть пара — день примирения; для одиноких — встреча из прошлого).Карьера: 70% (отлично для переговоров с проверенными клиентами).Счастливый цвет: Графитовый (серый).Счастливое блюдо: Тушеная говядина с черносливом. Почему мужчины думают о Римской империи.
ВОДОЛЕЙ (20 января — 18 февраля).
Для вас Луна в Раке зажигает сектор работы и здоровья. Ретро-Меркурий требует пересмотреть ваш режим дня. Энергия на исходе — берегите себя.
Чем стоит заняться: Пересмотром диеты (вернитесь к тому питанию, которое было полезно год назад). Начните вести дневник здоровья. Приведите в порядок рабочее место. Отличный день для смены графика работы.
Чем не стоит: Садиться на жесткую диету (сорветесь). Не стоит брать на работу новых сотрудников — они не приживутся. Не стоит игнорировать легкие симптомы ОРВИ.
Финансы: 50% (зарплата придет с задержкой, это нормально).Любовь: 45% (романтика уступает место усталости; лучше расслабьтесь в ванной).Карьера: 75% (автоматизация рутины принесет успех).Счастливый цвет: Электрик (ярко-синий).Счастливое блюдо: Гречневая каша с печенью. Почему Водолей — воздушный знак, а не водный.
РЫБЫ (19 февраля — 20 марта).
Новолуние в Раке — ваш праздник творчества и любви (5-й дом). Ретроградный Меркурий вносит путаницу в ваши фантазии, но это и прекрасно.
Чем стоит заняться: Дописать старые стихи, картины или песни (доработать черновики). Пойти на свидание с тем, с кем вы уже встречались. Отличное время для зачатия или общения с детьми (поиграйте в настолки).
Чем не стоит: Тратить деньги на азартные игры (удача обманчива). Не стоит начинать роман с женатым мужчиной/замужней женщиной — это иллюзия. Не стоит делать татуировки.
Финансы: 55% (можно купить предметы искусства, но как вложение — плохо).Любовь: 95% (ваша интуиция на пике, вы очаровательны и притягательны без слов).Карьера: 35% (ваши креативные идеи сейчас не поймут, придержите их до августа).Счастливый цвет: Лавандовый. Счастливое блюдо: Крем-брюле или панна-котта. Кризис 15-го года: почему мужчины, которые казались идеальными семьянинами, внезапно бросают всё и уходят в никуда.
Когда 14 июля 2026 года произойдет Новолуние?
Новолуние 14 июля произойдет в 12:43 мск. «Я думала, мы станем ближе»: главная ошибка, которую совершают 90% женщин, пытаясь «спасти» холодного мужчину.
Что такое Новолуние?
Новолуние — это не просто отсутствие Луны на небе, а ежемесячная «точка тишины» в космическом цикле, момент, когда Солнце и Луна соединяются в одном градусе зодиака, словно сливаясь в единый энергетический комок. В этот миг небесное светило как будто перезагружается, уходя в тень Земли, чтобы накопить силы для нового роста, — это астрономический «вдох» перед долгим «выдохом» растущей фазы. В эзотерическом смысле Новолуние символизирует чистый лист, семя, брошенное в еще не вспаханную почву: оно не требует действий или громких заявлений, а призывает к затишью, внутреннему созерцанию и формулировке намерений в предельно мягкой, даже интуитивной форме. В отличие от Полнолуния, которое высвечивает проблемы и доводит их до кульминации, Новолуние погружает нас в сумрак подсознания, где рождаются самые глубинные желания, и именно поэтому астрологи советуют в этот день не стартовать, а слушать — потому что-то, что задумано в эту темную ночь, прорастет не скоро, зато укоренится по-настоящему крепко. Синдром «соседей по комнате»: как понять, что вы разлюбили друг друга, и можно ли это вылечить без развода.
Какая Луна 14 июля 2026 года.
В этот день нас ожидает Новолуние в Раке, после которого Луна наконец-то начнёт прирастать. Вот как стоит себя вести в период ретроградного Меркурия, чтобы выйти сухим из воды:
Правило трех «НЕ»: Не начинать, не подписывать, не обещать. Новолуние — это «ноль», энергия только зарождается. Любое начинание в этот день будет расти очень медленно и с трудом. Эмоциональный интеллект. Рак — знак Луны, поэтому 14 июля все будут чрезмерно чувствительны и обидчивы. Не принимайте резкие слова на свой счет (это ретро-Меркурий искажает речь). Если вас задели — вспомните, что человек говорит не то, что думает, а то, что болит у него внутри. Перепроверяйте маршруты. Ретро-Меркурий в разгаре. В этот день высока вероятность опозданий, поломок транспорта и сбоев в навигации. Выходите из дома на 20 минут раньше. Пишите от руки. Чтобы обмануть ретро-Меркурий, важные списки и договоренности записывайте шариковой ручкой на бумаге. Компьютерные файлы обязательно сохраняйте в трех местах. Дом — ваша крепость. Новолуние в Раке требует заняться бытом. Устройте вечером «шведский стол» для семьи, зажгите свечи. Энергия этого дня любит влажность — проветрите комнаты или включите увлажнитель воздуха. Никакого алкоголя и острых блюд. Луна в Раке отвечает за желудок, а ретро-Меркурий — за ферментацию. Пищеварительная система уязвима. Отдайте предпочтение супам, кашам и теплому молоку. Смотрите в прошлое, чтобы строить будущее. Это идеальный день, чтобы поблагодарить родителей (даже мысленно), простить старые обиды и вернуться к забытым хобби. Все, что вы запустите сегодня из глубины души, даст мощные всходы через 6 месяцев.
Будьте бережны к себе и близким. Этот день нужен для отдыха души, а не для подвигов тела.
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