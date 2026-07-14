Роспотребнадзор рассказал, какие водоемы не подходят для купания

В Роспотребнадзоре уточнили, что также небезопасны для купания водоемы, где поверхность цветет, а возле берега много водорослей. В таком пруду есть условия для прикрепления разных промежуточных видов паразитов. Если поблизости с прудом, рекой или озером имеются сельскохозяйственные угодья, свалка, это означает, что с поверхностными ливневыми стоками в водоем попадают и в нем можно обнаружить биогенные загрязнители — яйца гельминтов аскарид, тениид, эхинококка, цист лямблий, кишечные палочки, сальмонеллы и другие возбудители кишечных инфекционных и паразитарных болезней.