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Роспотребнадзор рассказал, какие водоемы не подходят для купания

Роспотребнадзор назвал небезопасными для купания водоемы, где плавают птицы.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Небезопасными для купания считаются те водоемы, где плавают птицы, поверхность цветет, а возле берега много водорослей, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Небезопасными для купания считаются водоемы, у которых установлены ограждения или знаки “Купание запрещено”. Если в реке, озере, пруду плавают утки, гуси, вокруг летают чайки, то такой водоем не подходит для купания человека. Водоплавающие птицы выбрасывают в воду личинки, которые могут вызвать заболевание церкариозом», — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре уточнили, что также небезопасны для купания водоемы, где поверхность цветет, а возле берега много водорослей. В таком пруду есть условия для прикрепления разных промежуточных видов паразитов. Если поблизости с прудом, рекой или озером имеются сельскохозяйственные угодья, свалка, это означает, что с поверхностными ливневыми стоками в водоем попадают и в нем можно обнаружить биогенные загрязнители — яйца гельминтов аскарид, тениид, эхинококка, цист лямблий, кишечные палочки, сальмонеллы и другие возбудители кишечных инфекционных и паразитарных болезней.

Не стоит купаться и в тех местах, где поблизости расположены предприятия и магистрали. С потоками ливневых дождей в воду могут попадать тяжелые металлы, которые обладают токсическим действием на организм человека.

«Роспотребнадзор внимательно следит за водоемами для купания: с начала лета исследовано свыше 87 тысяч проб воды. Кроме того, проанализировано около 11,6 тысячи проб песка и гравия», — подчеркнули в ведомстве.

Для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения администрации пляжей проводят мероприятия по их благоустройству: санитарную очистку территорий, дезинсекционные и дератизационные мероприятия, промывку и дезинфекцию питьевых фонтанчиков с последующим лабораторным контролем качества воды. В обязательном порядке производится лабораторный контроль качества воды поверхностных водоемов, используемых для купания.

Перечень разрешенных для купания водоемов можно заранее уточнить на официальных сайтах органов государственной власти субъектов Российской Федерации.

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