Между нейрострок: МИФ будет проверять рукописи на использование ИИ

— Наши авторы, если и используют ИИ, то, как вспомогательный инструмент — для подготовки, идей, структуры. Подсчитать долю невозможно: надежной проверки нет, а устраивать охоту на ведьм мы не хотим. Однако уже обсуждаем, как подойти к этому вопросу аккуратно, скорее, с точки зрения прозрачности, чем контроля. С 2025 года у нас работает система автоматического анализа контента, но ее цель другая — выявлять в текстах, включая книги на иностранных языках, возможные нарушения российского законодательства. Это позволяет снизить юридические риски и обеспечить безопасность для издательства, авторов и читателей, — рассказал «Известиям» главный редактор художественной редакции «Эксмо» Евгений Соловьев.