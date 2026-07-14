Между нейрострок: МИФ будет проверять рукописи на использование ИИ

Искусственный интеллект впервые заставил российских издателей пересмотреть правила отбора рукописей. После крупной неудачи с книгой 23-летнего автора Артёма Ширкунова «Мифология Лавкрафта», в которой обнаружили признаки генерации нейросетью, издательство МИФ решило ввести проверку текстов на использование ИИ. Она будет работать параллельно с аналогичным тестом на плагиат. Возможность подобных мер уже обсуждают и другие крупные игроки рынка — «Эксмо» и «Альпина». Вместе с экспертами «Известия» разбирались в новых реалиях книгоиздания в России.
Проверка на человека.
Если раньше вычиткой всех текстов занимались исключительно редакторы, то теперь для вылавливания следов нейросетей будут подключать сами нейросети. Об этом «Известиям» сообщили в МИФе.
— Да, вносятся изменения в редакционно-издательский процесс. Мы стандартизируем проверку на использование ИИ, которая будет проводиться параллельно с проверкой на плагиат, — ответили в пресс-службе издательства.
Кроме того, редакция увеличила время внутренней вычитки рукописей, обновила регламенты для литературных и научных редакторов и ввела дополнительную ступень контроля. Если после замечаний научного редактора автор добавит новые сноски, цитаты или другие материалы, рукопись отправят на дополнительную научную экспертизу.
При этом в издательстве признают, что полностью доверять алгоритмам еще рано. Сервисы иногда нарекают сгенерированными даже произведения классиков. Поэтому главным инструментом остается профессиональная редакторская экспертиза: проверка источников, логики, фактов, структуры текста и репутации автора.
— Мы тестируем ИИ-детекторы, но учитываем, что пока они выдают нестабильные и порой даже абсурдные результаты. Так, при проверке книг Пришвина ИИ-детектор показывал почти 90% вероятность применения нейросетей. Также считается, что искусственно сгенерированный текст может быть избыточно метафоричным, но ведь авторам нон-фикшена необязательно писать сухо и без метафор. Поэтому мы ищем компромисс между технологиями и здравым смыслом и привлекаем специалистов, которым можем доверять, — рассказали в пресс-службе МИФа.
Похожие дискуссии идут и в других издательских домах. В «Эксмо» признают, что рукописи с признаками использования ИИ стали встречаться чаще, однако пока это небольшая часть общего потока. Специальной проверки издательство не проводит, поскольку существующие детекторы сами часто ошибаются.
— Наши авторы, если и используют ИИ, то, как вспомогательный инструмент — для подготовки, идей, структуры. Подсчитать долю невозможно: надежной проверки нет, а устраивать охоту на ведьм мы не хотим. Однако уже обсуждаем, как подойти к этому вопросу аккуратно, скорее, с точки зрения прозрачности, чем контроля. С 2025 года у нас работает система автоматического анализа контента, но ее цель другая — выявлять в текстах, включая книги на иностранных языках, возможные нарушения российского законодательства. Это позволяет снизить юридические риски и обеспечить безопасность для издательства, авторов и читателей, — рассказал «Известиям» главный редактор художественной редакции «Эксмо» Евгений Соловьев.
«Альпина. Проза» не планирует подвергать рукописи проверке ни на ИИ, ни на плагиат, уповая на пункт о личной ответственности автора в договоре.
— Мы не на защите дипломных работ и рассчитываем на профессиональную этику писателя. «Альпина. Проза» издает довольно сложную прозу, авторы пишут тексты долго, и взаимодействие с ИИ никогда не сводится к тексту, написанному машиной. Это может быть поиск информации, проверка фактов, структурной и композиционной целостности — то есть та работа, которую невозможно отловить при какой бы то ни было проверке, — сказала «Известиям» главный редактор «Альпина. Проза» Татьяна Соловьева.
Главный редактор «Альпина нон-фикшн» Павел Подкосов говорит, что компания пока обсуждает будущие регламенты, но считает допустимым использование ИИ как технического помощника. Если же книга будет полностью написана нейросетью, такой текст издательство не опубликует.
ИИ выходит в тираж.
Поводом для пересмотра редакционных процедур стала шумиха вокруг книги «Мифология Лавкрафта», вышедшей весной этого года в издательстве МИФ. Автором значился ранее неизвестный 23-летний Артём Ширкунов. Вскоре после публикации фанаты и исследователи творчества Говарда Лавкрафта обнаружили в тексте фактические ошибки, ссылки на несуществующие исследования и вымышленные цитаты.
После внутренней проверки МИФ признало, что в книге действительно обнаружены ошибки и следы генерации ИИ в сносках, списке источников и указателях. Издательство принесло извинения читателям и пообещало подготовить корректные материалы.
Российский случай далеко не уникален. Весной 2026 года крупное американское издательство Hachette Book Group отказалось выпускать хоррор-роман Shy Girl Мии Баллард в США и сняло книгу с продаж в Великобритании после обвинений в масштабном использовании ИИ. По данным расследования The New York Times, более 75% текста было сгенерировано нейросетью. Сама Баллард отрицала личное использование ИИ и заявила, что ответственность лежит на нанятом редакторе.
Другой громкий эпизод связан с победой 61-летнего карибского писателя Джамира Назира в престижном литературном конкурсе Commonwealth Short Story Prize. Автор обошел 7800 участников из 54 стран, но некоторые пользователи прогнали рассказ Назира через ИИ-детектор, который установил 100% генераций нейросетью. После масштабной проверки черновиков, заметок, метаданных автора выяснилось, что текст полностью написан человеком. Из-за проблем со здоровьем Назир пользовался программой автоматической диктовки, поэтому нейросети и посчитали текст машинным.
Еще несколько лет назад издатели спорили, может ли искусственный интеллект написать роман. Сегодня технически его сможет написать любой школьник с помощью одного грамотного промта. Но пока в мире не затихнет последний писательский голос, никто из редакторов не станет вбивать гвозди в крышку гроба издательского дела.