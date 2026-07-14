Девять кругов проката: почему «Кодекс Данте» стал лучшей новинкой в кинотеатрах РФ

«Майкл» и третий «Холоп» продолжают удерживать лидерство в российском прокате. Лучшей новинкой стала криминальная драма «Кодекс Данте». Но за первые выходные в кино она заработала лишь 43 млн рублей и смогла добраться только до третьей строчки бокс-офиса. Падение посещаемости заставляет киноиндустрию вновь задуматься о летних премьерах крупных блокбастеров. Подробнее о главных итогах уикенда и борьбе за лидерство в прокате — в материале «Известий».
«Симпатии зрителей были отданы холдоверам».
Среди новых релизов самого впечатляющего результата за минувшие выходные добилась криминальная драма Джулиана Шнабеля «Кодекс Данте». В основе сюжета роман Ника Тошеса «Рукой Данте». Его имя получил главный герой ленты — нью-йоркский писатель-нарцисс в исполнении Оскара Айзека, одержимый переводом «Божественной комедии» и личностью ее автора. Вообще работа Шнабеля — экспериментальный нуар. Действие разворачивается в двух временных плоскостях. В настоящем Тошес связывается с мафиози, которые хотят украсть оригинальную рукопись. В прошлом Данте никак не может дописать ее заключительную часть.
— С таким актерским составом у прочих новинок просто не было возможности конкурировать. Тут просто все звезды первой величины: Оскар Айзек, Аль Пачино, Джерард Батлер, Галь Гадот, Джон Малкович и Джейсон Момоа. Плюс масштабный интригующий экшен на большом экране — редкий гость. Да и не было сопоставимых по потенциалу новых релизов. Симпатии зрителей в этот уикенд были отданы холдоверам, — объяснила генеральный директор сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова.
Фото: Dreamcrew.
Но крепкого звездного каста оказалось недостаточно, чтобы выбиться в лидеры российского проката. По данным ЕАИС, «Кодекс Данте» заработал всего 43 млн рублей в дебютные выходные и занял третью строчку бокс-офиса, не сумев обойти «Майкла» и «Холопа 3».
Музыкальная драма о жизни короля поп-музыки Майкла Джексона пополнила свою копилку еще на 90 млн рублей. Это позволило ей удержать первую строчку рейтинга. Можно прогнозировать, что фильму достаточно нескольких недель, чтобы преодолеть отметку в 2 млрд по общим сборам в РФ.
Тем временем «Холоп 3» Клима Шипенко пока только движется к своему первому миллиарду. Причем достаточно медленно по сравнению с другими частями франшизы. Первая часть за две недели собрала около 2 млрд рублей, а вторая достигла отметки в 2,6 млрд уже после дебютных выходных. Правда, в обоих случаях прокат пришелся на длинные новогодние праздники.
Фото: Телеканал «Россия 1».
Лето в кино — традиционно период затишья. В индустрии говорят, что кинотеатрам необходима поддержка и практика запуска российских блокбастеров в этот сезон. Создатели «Холопа» рискнули. Спустя пять недель в прокате у нового фильма 961 млн рублей по общим сборам. За выходные он принес кассе всего 64 млн, что, впрочем, позволило ему удержать вторую строчку бокс-офиса.
Большое кино летом.
Что любопытно, этот подход взял на вооружение и новый «Последний богатырь» с подзаголовком «Колобок». Премьера намечена на 6 августа. При этом 13 июля отраслевое издание Cinemaplex сообщило, что дистрибутор «Атмосфера кино» призвал кинотеатры «обратить особое внимание на важность максимального успеха летнего релиза» и перенести старт показов супергеройского боевика «Человек-паук: Новый день» в рамках предсеансового обслуживания (премьера в мире 29 июля). В опубликованном письме также сказано, что отечественный релиз «позволит продолжить жизненно необходимую индустрии практику выпуска большого кино в летний период».
— Крайне озабочены тем, что вместо освещения действительно серьезных вопросов СМИ обсуждают стандартные процедуры по изменению даты выхода того или иного фильма. АВК на протяжении трех лет последовательно выступает за оптимальные условия для продвижения российских кинорелизов. Наша стратегия включает тщательное планирование премьер, создавая благоприятную среду. Этот подход направлен на укрепление и максимизацию потенциала национального кинематографа, — прокомментировал сообщение в беседе с «Известиями» глава Ассоциации владельцев кинотеатров России Алексей Воронков.
Фото: 21 Laps Entertainment.
Стоит отметить, что посещаемость кинотеатров за последние несколько недель заметно упала — что опять же для лета привычно. Самый высокий показатель в этом сезоне был 2,7 млн зрителей в период с 11 по 17 июня. Как раз тогда в прокат и вышел третий «Холоп», что может давать надежду на то, что практика окажется позитивной. На прошлой неделе — с 2 по 8 июля — цифра опустилась до 1,7 млн.
А пока кассу продолжают собирать старые релизы. По-прежнему в топ-5 отечественного бокс-офиса входит научно-фантастический фильм ужасов «Закулисье реальности» 20-летнего режиссера Кейна Парсонса. Он заработал еще 26 млн рублей и занял четвертую строчку рейтинга. Ниже расположилась «Обсессия», которую тоже снял молодой дебютант — 26-летний Карри Баркер. У нее — плюс 23 млн по итогам выходных. При этом в мировом прокате «Обсессия» вошла в топ-10 самых кассовых фильмов ужасов в истории со сборами в $426 млн. Среди других картин в топе по итогам выходных — «Три богатыря. Ни дня без подвига 3» (20 млн рублей) и семейная комедия «Дед Фомич» (18 млн рублей).