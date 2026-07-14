Девять кругов проката: почему «Кодекс Данте» стал лучшей новинкой в кинотеатрах РФ

Стоит отметить, что посещаемость кинотеатров за последние несколько недель заметно упала — что опять же для лета привычно. Самый высокий показатель в этом сезоне был 2,7 млн зрителей в период с 11 по 17 июня. Как раз тогда в прокат и вышел третий «Холоп», что может давать надежду на то, что практика окажется позитивной. На прошлой неделе — с 2 по 8 июля — цифра опустилась до 1,7 млн.