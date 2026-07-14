СМИ: хакеры разработали платформу для рассылок от лица компаний

«Даже очень бдительные пользователи не смогут самостоятельно отличить их от подлинных, поскольку для подмены используются настоящие домены реальных известных компаний… Кроме того, злоумышленники используют автоматический парсинг изображений, чтобы сделать визуальное оформление своих писем максимально достоверным», — подчеркнул он.