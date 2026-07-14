В Петербурге названы лауреаты XVI конкурса молодых оперных певцов Образцовой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Новые яркие имена открыл XVI Международный конкурс молодых оперных певцов Елены Образцовой, завершившийся в Петербурге гала-концертом лауреатов. Церемония прошла в зале Академической капеллы в сопровождении Симфонического оркестра Ленинградской областной филармонии под управлением Михаила Голикова.
Первой премией и званием лауреата конкурса награжден российский тенор, артист Молодежной оперной программы Большого театра Кирилл Сикора. Он выступал на сценах Чувашского, Марийского и Красноярского театров. А в Москве его дебютом стала партия Анатоля Курагина в спектакле «Война и мир. Наташа и Андрей» на сцене «Новой оперы» имени Евгения Колобова.
«Каждый раз, когда я приезжаю на конкурс, такое ощущение остается, и в этот раз тоже, что он собрал очень много талантливых участников с прекрасными голосами, вокальный техникой и музыкальным артистизмом. Радует, что он стал открытием новых талантов, которые потом принесут огромную славу русскому вокальному искусству», — сказала журналистам на подведении итогов член жюри, профессор Московской консерватории, народная артистка СССР Маквала Касрашвили. По мнению члена жюри, народной артистки России, художественного руководителя Академии молодых оперных певцов Мариинского театра Ларисы Гергиевой, «конкурс продемонстрировал лучшие традиции русской вокальной школы и следование этим традициям молодыми певцами».
Второй премией и званием лауреата удостоены две российские певицы Мария Селеверстова и Валерия Терейковская (обе — сопрано). Обладательницами третьей премии стали три участницы: россиянки Полина Пелецкая и Софья Сакания и певица из Китайской Народной Республики Чжан Мэнвэнь, которая училась в Москве и является ныне артисткой Молодежной оперной программы Большого театра России. В число финалистов вместе с коллегами из России вошли также певцы из Грузии и Монголии.
Приз зрительских симпатий достался студентке Московской консерватории Анастасии Лаптевой (лирико-колоратурное сопрано), солистке Молодежной программы Московского музыкального театра «Геликон-опера».
«Конкурс Елены Образцовой — это не просто вокальное соревнование в узком кругу профессионалов, это приношение молодых талантов публике, это праздник музыки, открытый для всех», — сказала, подводя итоги конкурса, его директор Наталья Игнатенко.
О конкурсе.
Международный конкурс молодых оперных певцов Елены Образцовой принадлежит к числу наиболее крупных и авторитетных вокальных смотров в России и является членом Всемирной федерации музыкальных конкурсов. За 27 лет в нем приняло участие около 2 500 молодых исполнителей из 30 стран.
В нынешнем конкурсе участвовало 111 певцов в возрасте от 18 до 32 лет из России, а также из Армении, Белоруссии, Вьетнама, Грузии, Греции, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Литвы, Монголии, Туркменистана и Узбекистана.
Со времени учреждения конкурса в 1999 году до 2013 года жюри возглавляла Елена Образцова, которая с большой любовью относилась к своему детищу. После ее ухода конкурс проводится без председателя жюри.