В Петербурге названы лауреаты XVI конкурса молодых оперных певцов Образцовой

«Каждый раз, когда я приезжаю на конкурс, такое ощущение остается, и в этот раз тоже, что он собрал очень много талантливых участников с прекрасными голосами, вокальный техникой и музыкальным артистизмом. Радует, что он стал открытием новых талантов, которые потом принесут огромную славу русскому вокальному искусству», — сказала журналистам на подведении итогов член жюри, профессор Московской консерватории, народная артистка СССР Маквала Касрашвили. По мнению члена жюри, народной артистки России, художественного руководителя Академии молодых оперных певцов Мариинского театра Ларисы Гергиевой, «конкурс продемонстрировал лучшие традиции русской вокальной школы и следование этим традициям молодыми певцами».