Календарь на 14 июля: праздники, фаза луны, знак зодиака, именины и дни рождения знаменитостей

14 июля в России отмечают День смородины, а в мире занимаются развенчанием мифов об акулах и играют в интеллектуальные игры. День хаоса и беспорядка призывает людей хотя бы на один день отказаться от стремления к идеальности. По народному календарю сегодня — Летние Кузьминки, самое время варить малиновое варенье и гулять на природе. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 14 июля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».