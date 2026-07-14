Календарь на 14 июля: праздники, фаза луны, знак зодиака, именины и дни рождения знаменитостей

14 июля в России отмечают День смородины, а в мире занимаются развенчанием мифов об акулах и играют в интеллектуальные игры. День хаоса и беспорядка призывает людей хотя бы на один день отказаться от стремления к идеальности. По народному календарю сегодня — Летние Кузьминки, самое время варить малиновое варенье и гулять на природе. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 14 июля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».
Что отмечают в России и мире 14 июля.
* ~День смородины в России~
К середине июля в большинстве регионов России начинается массовый сбор смородины. Эта кисло-сладкая ягода богата антиоксидантами, органическими кислотами и минеральными веществами. Она считается одной из самых витаминных ягод, особенно ценят черную смородину за высокое содержание аскорбиновой кислоты. Любопытный факт: в неспелых плодах витамина С содержится в несколько раз больше, чем в полностью созревших.
* ~День осведомленности об акулах ~
Праздник появился в 2002 году по инициативе Всемирного фонда дикой природы и Ассоциации охраны акул. Его цель — сформировать у общества более взвешенное отношение к этим огромным рыбам. Акулы играют очень важную роль в морских экосистемах. Их часто называют санитарами океана, потому что они помогают поддерживать баланс, отсеивая слабых и больных особей других видов. Вопреки сюжетам популярных фильмов ужасов, далеко не все акулы кровожадны: большинство видов вполне миролюбивы и питаются рыбой. Карликовая акула и вовсе не может навредить человеку, ведь ее длина достигает всего 26,5 см.
* Всемирный день интеллектуальных игр.
Эта дата — отличный повод заняться развитием своей эрудиции, поиграть в шахматы, шашки или принять участие в квизе. Ведь интеллектуальные игры — это не просто отличное развлечение, но и эффективный тренажер для мозга.
* ~День хаоса и беспорядка~
Второе название этого неофициального праздника — День пандемониума. Это слово стало широко известно благодаря поэме Джона Мильтона «Потерянный рай», где так называли столицу ада. Со временем термин стал обозначать крайний беспорядок. При этом смысл Дня хаоса и беспорядка вовсе не в том, чтобы устроить погром. Его идея — на время выйти из рутины, позволить себе что‑то спонтанное: сменить привычный маршрут, попробовать новое дело, взглянуть на привычные вещи под другим углом. А еще это повод принять внезапные и неприятные события в жизни: ведь именно из хаоса рождается порядок.
Что отмечают в разных странах 14 июля.
День взятия Бастилии — Франция. 14 июля 1789 года жители Парижа штурмом захватили крепость-тюрьму Бастилию, ставшую символом королевского абсолютизма и произвола. После нескольких часов боя гарнизон сдался, а комендант крепости погиб. Эти события стали одним из символов начала Великой французской революции. Вскоре Бастилию разобрали, а день ее взятия со временем стал главным национальным праздником Франции.
День миротворца — Южная Осетия. В 1992 году было принято соглашение между главами России, Грузии, Северной и Южной Осетии. Согласно документу, 14 июля на территорию Южной Осетии вошли миротворческие силы. Они помогли остановить эскалацию насилия и конфликт между сторонами.
День рождения кронпринцессы Виктории — Швеция. День рождения наследницы шведского престола — национальный праздник. В этом году Виктории исполняется 49 лет. По традиции в ее честь дадут салют, проведут концерты, ярмарки и театральные представления.
Фестиваль «Славянский базар» в Витебске — Белоруссия. Сегодня в Витебске открывается международный фестиваль искусств «Славянский базар». Он проводится с 1992 года и за более чем 30 лет стал визитной карточкой Белоруссии. В разное время здесь выступали артисты из 70 стран. Основная программа длится неделю и включает конкурсы эстрадной песни (взрослый и детский), гала-концерты и выступления мировых звезд.
Религиозные праздники 14 июля.
* День памяти мучеников-бессребреников Космы и Дамиана.
В православной традиции 14 июля вспоминают святых Косму и Дамиана — братьев-врачей, живших в Римской империи в III веке. Согласно преданию, они посвятили жизнь помощи людям, лечили больных и не брали за это платы, за что получили прозвище «безмездные врачи».
Во время гонений на христиан при императоре Карине братьев схватили и потребовали отречься от веры. Они отказались, после чего были казнены. По церковному преданию, во время суда над братьями император Карин внезапно заболел и исцелился после молитвы Космы и Дамиана. Это чудо, как говорится в житии святых, заставило многих уверовать.
Сегодня в православных храмах проходят богослужения, а верующие обращаются к Косме и Дамиану с молитвами о здоровье и помощи в болезнях. Частица их мощей хранится в московском храме Космы и Дамиана Римских в Старых Панех.
Народные праздники 14 июля.
* Летние Кузьминки.
В народном календаре 14 июля называли Летними Кузьминками — днем, связанным с памятью святых Кузьмы и Демьяна. В этот период продолжались летние полевые работы: крестьяне занимались сенокосом, огородами и сбором первого урожая.
Считалось, что в этот день нужно обязательно набрать малины и крыжовника. Ягоды не только ели просто так, но и готовили из них варенье и пекли пироги.
После завершения работ устраивали праздничные гуляния. Девушки собирались вместе, готовили особую кашу-сыпчину, в которую каждый участник добавлял свои продукты, а затем пели, танцевали и водили хороводы.
Именины 14 июля.
* Ангелина,
Приметы: что можно и что нельзя делать 14 июля.
Приметы о погоде.
На деревьях и кустах листья пожелтели — лето будет недолгим.
В лесу птицы поют и щебечут — к ясному, теплому дню.
С запада подул сильный ветер — вскоре погода испортится.
Утро небо затянуло тучами — жди грозы.
Луна окрасилась в алый — к холодам.
Пауки сидят на своей паутине и не прячутся — к теплу.
Что можно делать 14 июля.
* Сходить в храм и помолиться Косме и Дамиану.
Что нельзя делать 14 июля.
* Ссориться, ругаться, выяснять отношения.
Лунный календарь 14 июля.
Фаза Луны: новолуние, 1-й лунный день.
Луна в знаке зодиака Рак.
По мнению эзотериков, новолуние — не лучший день для важных дел и новых начинаний из-за нехватки лунной энергии. В плане работы можно заниматься рутинными задачами, запуск крупных проектов лучше чуть сдвинуть. В это время важно сэкономить силы. Полезно уделить время себе: позаботиться о здоровье, отдохнуть, выбраться на прогулку, сходить на массаж или в бассейн. День идеален для путешествий и отпуска. Хорошо провести первые лунные сутки в одиночестве.
14 июля родились люди под знаком зодиака Рак. Их стихия — вода. Это очень ранимые и чувствительные натуры, прекрасные аналитики и надежные партнеры. Они любят стабильность во всех сферах жизни.
Какие исторические события произошли 14 июля.
* 1099 год — в ходе первого Крестового похода начался штурм Иерусалима крестоносцами. Возглавил атаку граф Готфрид Бульонский.
Кто родился 14 июля.
* В 1743 году родился Гавриил Державин — русский государственный деятель и поэт.
Кто отмечает дни рождения 14 июля.
* 84 года исполняется Хавьеру Солане — испанскому ученому-физику и политику, с 1995 по 1999 год занимавшему пост генерального секретаря НАТО.